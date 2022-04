Bandai Namco : Une collaboration avec Brandon Sanderson pourrait voir le jour

PC Édition Standard → 42,79 € au lieu de 59,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 52,89 € au lieu de 79,99 €, soit 34 % de réduction.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Brandon Sanderson, sachez qu'il est un écrivain américain de renom dont les oeuvres versent dans la Fantasy. Il est connu pour son travail sur le cycle La Route du Temps, Skyward, mais aussi Magic: The Gathering, en plus d'autres oeuvres.Récemment, l'auteur a été approché par Bandai Namco, l'éditeur d'Elden Ring, entre autres. En effet, lors de l'un de ses streams sur YouTube , l'écrivain a ouvert un colis reçu par Bandai Namco. Celui-ci contenait divers goodies sur Elden Ring, ainsi qu'un mot sur lequelÀ ce sujet, Brandon Sanderson s'est, bien évidemment, exprimé et a déclaré : « Je le suis [intéressé] aussi, en réalité. J'ai même un pitch [comprenez, « idée de scénario »] pour eux, qui trotte dans ma tête, du coup, il se pourrait que je le leur envoie pour voir ce qu'ils en pensent [...] ».Étant un grand fan des productions vidéoludiques estampillées FromSoftware, il se pourrait donc que Brandon Sanderson travaille avec le studio, dans un avenir plus ou moins proche, sur un nouveau projet. Pour autant, attention, cette collaboration n'en est qu'au stade d'idée, pour le moment. Rien n'est totalement fait. Il faudra donc attendre une prochaine communication de la part de l'écrivain ou de l'éditeur pour en savoir plus à ce sujet.