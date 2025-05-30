Elden Ring Nightreign va faciliter l'expérience solo

FromSoftware a prévu d'implanter quelques changements et ajustements sur Elden Ring Nightreign, pour rendre l'expérience solo plus facile.



Le prochain patch d'Elden Ring Nightreign va implanter des ajustements pour le solo

Nightfarers,

Thank you for playing #ELDENRING #NIGHTREIGN.

Next week, Patch 1.02 will be released, and will include several bug fixes as well as improvements for solo expeditions.

Further details will be provided next week. — ELDEN RING (@ELDENRING) May 30, 2025

Elden Ring Nightreign, c'est 2 millions de joueurs en un jour

Darkness fell over Limveld, and two million Nightfarers rose up against it.

Thank you for your support. #ELDENRING #NIGHTREIGN pic.twitter.com/VEUbLp5xiD — ELDEN RING (@ELDENRING) May 30, 2025

PC Édition Standard → 29,9 € au lieu de 40 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 46,09 € au lieu de 55 €, soit 16 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,offre une expérience coopérative (jusqu'à 3 joueurs en ligne) mais peut également être parcouru en solo. Toutefois, à l'heure actuelle, il est assez difficile de parcourir le titre tout seul, étant donné qu'il y a quelques défauts d'équilibrage.En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X Elden Ring, FromSoftware a prévu de déployerla semaine prochaine (entre le 2 et le 8 juin 2025, donc), soit le Patch 1.02, surD'après les informations partagées par ledit studio de développement,. Les développeurs ont, ainsi, déjà précisé que ce patch ajoutera l'effet « Réanimation automatique en cas de défaite », permettant de revivre une fois par combat contre un boss pendant les nuits, et augmentera la quantité de runes obtenues lors des expéditions en solo. Une nouvelle qui devrait ravir celles et ceux qui ont envie de parcourirtout seul.Bien entendu, FromSoftware profitera de cette mise à jour pour corriger plusieurs problèmes rencontrés par la communauté. Évidemment, dès que le patch notes aura été dévoilé, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés quant au contenu de cette nouvelle mise à jour.Sur le compte Twitter/X Elden Ring, FromSoftware et Bandai Namco ont, récemment, annoncé qu'culmine déjà à plus de 2 millions de joueurs. Ce chiffre, plutôt conséquent, a été atteint en seulement un jour, étant donné que le titre est sorti à minuit, ce vendredi 30 mai 2025. Nul doute que cette statistique grimpera encore dans les heures à venir, et surtout lors de ce dernier week-end du mois de mai.En guise de conclusion, rappelons qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :