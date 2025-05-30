Elden Ring Nightreign va faciliter l'expérience solo

FromSoftware a prévu d'implanter quelques changements et ajustements sur Elden Ring Nightreign, pour rendre l'expérience solo plus facile.
Comme vous le savez probablement déjà, Elden Ring Nightreign
offre une expérience coopérative (jusqu'à 3 joueurs en ligne) mais peut également être parcouru en solo. Toutefois, à l'heure actuelle, il est assez difficile de parcourir le titre tout seul, étant donné qu'il y a quelques défauts d'équilibrage. FromSoftware a bien entendu les retours de la communauté et compte, d'ailleurs, améliorer l'expérience solo sur Elden Ring Nightreign, grâce à un prochain patch
.
Le prochain patch d'Elden Ring Nightreign va implanter des ajustements pour le solo
En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X Elden Ring, FromSoftware a prévu de déployer une nouvelle mise à jour
la semaine prochaine (entre le 2 et le 8 juin 2025, donc), soit le Patch 1.02, sur Elden Ring Nightreign
.
D'après les informations partagées par ledit studio de développement, cette mise à jour inclura des améliorations pour l'expérience solo
. Les développeurs ont, ainsi, déjà précisé que ce patch ajoutera l'effet « Réanimation automatique en cas de défaite », permettant de revivre une fois par combat contre un boss pendant les nuits, et augmentera la quantité de runes obtenues lors des expéditions en solo. Une nouvelle qui devrait ravir celles et ceux qui ont envie de parcourir Elden Ring Nightreign
tout seul.
Bien entendu, FromSoftware profitera de cette mise à jour pour corriger plusieurs problèmes rencontrés par la communauté. Évidemment, dès que le patch notes aura été dévoilé, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés quant au contenu de cette nouvelle mise à jour.
Elden Ring Nightreign, c'est 2 millions de joueurs en un jour
Sur le compte Twitter/X Elden Ring, FromSoftware et Bandai Namco ont, récemment, annoncé qu'Elden Ring Nightreign
culmine déjà à plus de 2 millions de joueurs. Ce chiffre, plutôt conséquent, a été atteint en seulement un jour, étant donné que le titre est sorti à minuit, ce vendredi 30 mai 2025. Nul doute que cette statistique grimpera encore dans les heures à venir, et surtout lors de ce dernier week-end du mois de mai.
En guise de conclusion, rappelons qu'Elden Ring Nightreign
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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