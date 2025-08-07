Elden Ring Nightreign : Une fuite annonce l'arrivée d'un mode de jeu redoutable pour les nerfs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 août 2025 à 14h12
En parcourant les fichiers de la dernière mise à jour d'Elden Ring Nightreign, des datamineurs auraient découvert l'existence d'un futur mode de jeu et de ses caractéristiques.
Elden Ring Nightreign : Une fuite annonce l'arrivée d'un mode de jeu redoutable pour les nerfs
De base, Elden Ring Nightreign ne manque pas de défis mettant les réflexes, la détermination et le courage des joueurs à l'épreuve. Mais pour les plus téméraires, une nouvelle épreuve encore plus exigeante pourrait arriver en jeu dans les prochaines semaines. C'est en tout cas ce que suggère une fuite partagée sur Reddit par des datamineurs

Un mode Infini ajouté très prochainement à Elden Ring Nightreign ?

En épluchant les fichiers liés à la plus récente mise à jour d'Elden Ring Nightreign, des curieux ont noté la présence d'un mode baptisé « Profondeur de la Nuit ». S'il peut sembler assez mystérieux au premier abord, ce nom désignerait simplement l'ajout d'un mode Infini. Ce type de mode propose des vagues ininterrompues de créatures à éliminer en vue d'atteindre le palier ou le score le plus élevé possible.

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Les vagues d'ennemis à affronter deviennent de plus en plus difficiles à battre avec le temps et l'épreuve s'arrête quand les points de vie du joueur tombent à zéro. S'il ne s'agit pas d'une nouveauté révolutionnaire, ce genre de défi est généralement apprécié des joueurs. Cependant, ce mode Infini disposerait de son propre système de classement, divisé en 5 niveaux différents.

Défier les profondeurs à travers 5 niveaux de difficulté 

Le classement en question reposerait à la fois sur les compétences du joueur mais également sur ses performances lors des différentes tentatives. Chaque essai fera gagner ou perdre des points et répartira les joueurs dans l'un des 5 niveaux de difficultés, appelés Profondeurs à en croire les fuites. Le niveau Profondeur 1 serait le plus accessible et inclurait un classement allant de 0 à 999. Si un joueur dépasse ce cap, il rejoint le niveau de Profondeur 2, allant de 1 000 à 1 999. Le système se répète ainsi jusqu'au niveau de Profondeur 5, incluant les joueurs classés de 4 000 à 6 000+.

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Perdre des points pourrait faire chuter les joueurs au classement général. Mais les fichiers de jeu précisent qu'« une fois que vous avez atteint la profondeur 2, vous ne pouvez plus revenir à la profondeur 1 ». Enfin, il est précisé que ce mode inclurait un matchmaking avec des joueurs de niveau équivalent. Cependant, il ne s'agit pour le moment que de fuites. Sans confirmation de la part de FromSoftware, rien ne garantit l'arrivée du mode Infini dans le titre.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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