Elden Ring Nightreign : Une fonctionnalité sera absente

FromSoftware a, récemment, indiqué qu'une fonctionnalité bien précise ne sera pas disponible sur Elden Ring Nightreign.

La fonctionnalité des messages est absente sur Elden Ring Nightreign

Vous pouvez toujours voir les fantômes des autres joueurs. Mais la possibilité de laisser des messages a été supprimée. La raison pour laquelle nous avons supprimé la fonction de message est que dans ce jeu, où chaque session dure environ 40 minutes, il n'y a pas de temps pour écrire son propre message, ni de lire les messages écrits par les autres.

Elden Ring: Nightreign players won't be able to troll each other with messages. https://t.co/0xH1XtXMks — PC Gamer (@pcgamer) January 5, 2025

Annoncé pour la toute première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2024,est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui ont apprécié leur périple au sein de l'Entreterre. Depuis sa révélation, FromSoftware a communiqué quelques détails concernant son prochain jeu plongé dans l'univers Elden Ring. Ainsi, le studio a annoncé qu'Comme reporté par les journalistes du site PC Gamer, IGN Japan a pu s'entretenir, il y a peu de temps, avec Junya Ishizaki, le directeur d'. Lors de cet échange, Junya Ishizaki a indiqué queet a expliqué ce choix :Ainsi,. L'absence de cette fonctionnalité, qui est disponible sur plusieurs Souls-like et qui peut se montrer relativement intéressante (bien que la communauté l'utilise également pour troller), est plutôt compréhensible. De ce fait, sur, qui est jouable qu'en solo ou en trio, les joueurs ne pourront compter que sur eux-mêmes et/ou sur leurs coéquipiers.À l'heure actuelle,ne dispose pas de date de sortie mais doit arriver au cours de cette année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.