Elden Ring Nightreign : Une fonctionnalité sera absente

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
Vous pouvez toujours voir les fantômes des autres joueurs. Mais la possibilité de laisser des messages a été supprimée. La raison pour laquelle nous avons supprimé la fonction de message est que dans ce jeu, où chaque session dure environ 40 minutes, il n'y a pas de temps pour écrire son propre message, ni de lire les messages écrits par les autres.Ainsi, sur Elden Ring Nightreign, il ne sera pas possible d'écrire ou bien lire des messages provenant d'autres joueurs. L'absence de cette fonctionnalité, qui est disponible sur plusieurs Souls-like et qui peut se montrer relativement intéressante (bien que la communauté l'utilise également pour troller), est plutôt compréhensible. De ce fait, sur Elden Ring Nightreign, qui est jouable qu'en solo ou en trio, les joueurs ne pourront compter que sur eux-mêmes et/ou sur leurs coéquipiers.
À l'heure actuelle, Elden Ring Nightreign ne dispose pas de date de sortie mais doit arriver au cours de cette année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Elden Ring: Nightreign players won't be able to troll each other with messages. https://t.co/0xH1XtXMks— PC Gamer (@pcgamer) January 5, 2025
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