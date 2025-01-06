Elden Ring Nightreign : Une fonctionnalité sera absente

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 janvier 2025 à 16h48
FromSoftware a, récemment, indiqué qu'une fonctionnalité bien précise ne sera pas disponible sur Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : Une fonctionnalité sera absente
Annoncé pour la toute première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2024, Elden Ring Nightreign est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui ont apprécié leur périple au sein de l'Entreterre. Depuis sa révélation, FromSoftware a communiqué quelques détails concernant son prochain jeu plongé dans l'univers Elden Ring. Ainsi, le studio a annoncé qu'Elden Ring Nightreign ne bénéficiera pas d'une fonctionnalité bien précise.

La fonctionnalité des messages est absente sur Elden Ring Nightreign

Comme reporté par les journalistes du site PC Gamer, IGN Japan a pu s'entretenir, il y a peu de temps, avec Junya Ishizaki, le directeur d'Elden Ring Nightreign. Lors de cet échange, Junya Ishizaki a indiqué que la fonctionnalité permettant d'écrire des messages à d'autres joueurs ne sera pas présente sur Elden Ring Nightreign et a expliqué ce choix :
Vous pouvez toujours voir les fantômes des autres joueurs. Mais la possibilité de laisser des messages a été supprimée. La raison pour laquelle nous avons supprimé la fonction de message est que dans ce jeu, où chaque session dure environ 40 minutes, il n'y a pas de temps pour écrire son propre message, ni de lire les messages écrits par les autres.
Ainsi, sur Elden Ring Nightreign, il ne sera pas possible d'écrire ou bien lire des messages provenant d'autres joueurs. L'absence de cette fonctionnalité, qui est disponible sur plusieurs Souls-like et qui peut se montrer relativement intéressante (bien que la communauté l'utilise également pour troller), est plutôt compréhensible. De ce fait, sur Elden Ring Nightreign, qui est jouable qu'en solo ou en trio, les joueurs ne pourront compter que sur eux-mêmes et/ou sur leurs coéquipiers.
À l'heure actuelle, Elden Ring Nightreign ne dispose pas de date de sortie mais doit arriver au cours de cette année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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