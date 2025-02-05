Elden Ring Nightreign : Une fenêtre de sortie a leaké

Elden Ring Nightreign pourrait arriver dans peu de temps, selon une récente rumeur.

Elden Ring Nightreign serait prévu pour mai 2025

New Elden Ring Nightreign Details to be Released Next Week https://t.co/xIfJm5DxwJ — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) February 4, 2025







Annoncé pour la toute première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2024,doit débarquer au cours de cette année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu. FromSoftware n'a pas dévoilé de date plus précise. Toutefois, c'était sans compter surEn effet, selon Insider Gaming,, soit quelques jours avant le network test/test technique. Cette annonce devrait être accompagnée de previews de la part des médias spécialisés ainsi que d'informations concernant la date de lancement du titre. À ce sujet,Évidemment, à l'heure actuelle, ces informations sont à prendre avec du recul. Si Bandai Namco et FromSoftware ont bien prévu de nous en dire plus à propos d'et de sa date de sortie, le 12 février prochain, nous serons très vite fixés. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant, dès que nous en saurons plus.Pour l'heure, rappelons qu'propose une aventure coopérative (jusqu'à 3 joueurs), durant laquelle nous devrons éliminer différentes créatures, notamment un boss redoutable à la nuit tombée. Sur le titre de FromSoftware, qui peut être catégorisé comme un roguelike, les joueurs et les joueuses auront le choix entre huit personnages, dotés « de compétences uniques, chacun possédant ses propres capacités et son propre style ».Pour conclure, remarquons qu'doit débarquer sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.