Elden Ring Nightreign : Une fenêtre de sortie a leaké

Elden Ring Nightreign pourrait arriver dans peu de temps, selon une récente rumeur.
Annoncé pour la toute première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2024, Elden Ring Nightreign
doit débarquer au cours de cette année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu. FromSoftware n'a pas dévoilé de date plus précise. Toutefois, c'était sans compter sur une nouvelle rumeur qui apporte une fenêtre de sortie plus précise pour Elden Ring Nightreign
.
Elden Ring Nightreign serait prévu pour mai 2025
En effet, selon Insider Gaming, Bandai Namco et FromSoftware auraient prévu de dévoiler la date de sortie d'Elden Ring Nightreign le 12 février 2025
, soit quelques jours avant le network test/test technique. Cette annonce devrait être accompagnée de previews de la part des médias spécialisés ainsi que d'informations concernant la date de lancement du titre. À ce sujet, Insider Gaming indique, en outre, que la sortie d'Elden Ring Nightreign serait prévue pour la fin du mois de mai de cette année
.
Évidemment, à l'heure actuelle, ces informations sont à prendre avec du recul. Si Bandai Namco et FromSoftware ont bien prévu de nous en dire plus à propos d'Elden Ring Nightreign
et de sa date de sortie, le 12 février prochain, nous serons très vite fixés. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant, dès que nous en saurons plus.
Pour l'heure, rappelons qu'Elden Ring Nightreign
propose une aventure coopérative (jusqu'à 3 joueurs), durant laquelle nous devrons éliminer différentes créatures, notamment un boss redoutable à la nuit tombée. Sur le titre de FromSoftware, qui peut être catégorisé comme un roguelike, les joueurs et les joueuses auront le choix entre huit personnages, dotés « de compétences uniques, chacun possédant ses propres capacités et son propre style
».
Pour conclure, remarquons qu'Elden Ring Nightreign
doit débarquer sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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