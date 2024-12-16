Elden Ring Nightreign : Un test est prévu, mais pas pour tout le monde

Elden Ring Nightreign va prochainement avoir le droit à un test réseau (« Network test » en anglais), mais celui-ci ne sera pas disponible pour tout le monde.
Au cours des Game Awards 2024, FromSoftware a annoncé, à la surprise générale, Elden Ring Nightreign
. Il s'agit d'une toute nouvelle expérience vidéoludique plongée dans l'univers d'Elden Ring, qui doit arriver en 2025. Le studio a, d'ailleurs, prévu un test réseau (aussi dit « Network test » dans la langue de Shakespeare) pour Elden Ring Nightreign, qui ne sera malheureusement pas disponible pour tous les joueurs
.
Elden Ring Nightreign va profiter d'un test réseau sur certaines plateformes
En effet, très peu de temps après avoir dévoilé le premier trailer du jeu, FromSoftware et Bandai Namco ont annoncé, via une publication sur Twitter/X, qu'un test réseau pour Elden Ring Nightreign va avoir lieu au début de l'année 2025
, et plus précisément en février. Toutefois, ce premier test réseau/Network test ne sera accessible qu'aux joueurs et aux joueuses évoluant sur PS5 et Xbox Series
.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, celles et ceux étant sur PC ne pourront pas en profiter. Une nouvelle qui pourrait décevoir la communauté. Cependant, ce n'est pas la première fois que FromSofware exclut le PC de ce type de test. Pour rappel, et pour ne citer qu'un seul exemple, Elden Ring avait lui-aussi eu le droit à un test réseau, qui fut exclusif aux consoles.
Si vous êtes sur PS5 ou bien Xbox Series et que vous désirez participer au test réseau d'Elden Ring Nightreign
, sachez que les inscriptions débutent à partir du 10 janvier 2025. D'après les informations partagées sur le site de Bandai Namco, ce test réseau est « un test préliminaire dans lequel les testeurs pourront jouer à une portion du jeu avant sa sortie complète officielle. Plusieurs vérifications techniques des systèmes en ligne seront effectuées lors de tests spécifiques des serveurs
».
En guise de conclusion, rappelons qu'Elden Ring Nightreign
doit arriver en 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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