Elden Ring Nightreign : Un test est prévu, mais pas pour tout le monde

Elden Ring Nightreign va prochainement avoir le droit à un test réseau (« Network test » en anglais), mais celui-ci ne sera pas disponible pour tout le monde.

Elden Ring Nightreign va profiter d'un test réseau sur certaines plateformes

Steel your resolve, Nightfarers.



Registration for the #ELDENRING #NIGHTREIGN Network Test will open on January 10, 2025.



More information: https://t.co/Niz8alrWBU pic.twitter.com/6SpqS6BP6E — ELDEN RING (@ELDENRING) December 13, 2024

Au cours des Game Awards 2024, FromSoftware a annoncé, à la surprise générale,. Il s'agit d'une toute nouvelle expérience vidéoludique plongée dans l'univers d'Elden Ring, qui doit arriver en 2025. Le studio a, d'ailleurs, prévuEn effet, très peu de temps après avoir dévoilé le premier trailer du jeu, FromSoftware et Bandai Namco ont annoncé, via une publication sur Twitter/X, qu', et plus précisément en février. Toutefois,Ainsi, comme vous l'aurez compris, celles et ceux étant sur PC ne pourront pas en profiter. Une nouvelle qui pourrait décevoir la communauté. Cependant, ce n'est pas la première fois que FromSofware exclut le PC de ce type de test. Pour rappel, et pour ne citer qu'un seul exemple, Elden Ring avait lui-aussi eu le droit à un test réseau, qui fut exclusif aux consoles.Si vous êtes sur PS5 ou bien Xbox Series et que vous désirez participer au test réseau d', sachez que les inscriptions débutent à partir du 10 janvier 2025. D'après les informations partagées sur le site de Bandai Namco, ce test réseau est « un test préliminaire dans lequel les testeurs pourront jouer à une portion du jeu avant sa sortie complète officielle. Plusieurs vérifications techniques des systèmes en ligne seront effectuées lors de tests spécifiques des serveurs ».En guise de conclusion, rappelons qu'doit arriver en 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.