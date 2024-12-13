Elden Ring Nightreign, un standalone multijoueur, annoncé lors des Game Awards 2024

FromSoftware a révélé, à la surprise générale, Elden Ring Nightreign, un standalone multijoueur plongé dans l'univers Elden Ring, qui arrive en 2025.

Elden Ring Nightreign dévoilé avec un premier trailer

Elden Ring Nightreign ne ressemble à aucune expérience créée auparavant par FromSoftware. Dans ce RPG d'action condensé, les joueurs ne vivront jamais deux fois le même voyage car les ennemis, les récompenses et le Limveld lui-même changent et évoluent à chaque session dans le royaume du Nightlord. En battant des ennemis plus puissants et en s'aventurant dans les parties les plus dangereuses de la carte, vous découvrirez des armes plus puissantes et des récompenses uniques plus importantes.







Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur périple au sein de l'Entre-terre sur Elden Ring seront très certainement ravis d'apprendre queSi FromSoftware n'a pas prévu de « développer quelque chose comme Elden Ring 2 », pour le moment, c'est parce que le studio de développement est actuellement occupé avec. Considéré comme, le titre a été révélé lors de la cérémonie des Game Awards 2024, viaD'après les informations partagées par Bandai Namco,(maximum). Sur le titre, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de choisir parmi huit personnages, possédant leurs propres capacités et « puissants Ultimates ».nous invitera à affronter différents boss, notamment un jugé redoutable à la fin de chaque nuit. Au bout de la troisième, la communauté devra faire face à un « Nightlord » choisi. La défaite n'est, pour autant, pas un échec car les joueurs obtiendront alors « des reliques qui leur permettront de personnaliser et d'améliorer leurs personnages en fonction de leur style de jeu personnel ».débarque au cours de l'année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4, PS5), Xbox (Xbox One, Xbox Series) ainsi que sur PC.