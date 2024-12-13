Elden Ring Nightreign, un standalone multijoueur, annoncé lors des Game Awards 2024

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 décembre 2024 à 09h12
FromSoftware a révélé, à la surprise générale, Elden Ring Nightreign, un standalone multijoueur plongé dans l'univers Elden Ring, qui arrive en 2025.
Elden Ring Nightreign, un standalone multijoueur, annoncé lors des Game Awards 2024
Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur périple au sein de l'Entre-terre sur Elden Ring seront très certainement ravis d'apprendre que FromSoftware va étendre la franchise avec un tout nouveau jeu, soit Elden Ring Nightreign, qui est prévu pour l'année 2025.

Elden Ring Nightreign dévoilé avec un premier trailer

Si FromSoftware n'a pas prévu de « développer quelque chose comme Elden Ring 2 », pour le moment, c'est parce que le studio de développement est actuellement occupé avec Elden Ring Nightreign. Considéré comme un standalone multijoueur plongé dans l'univers d'Elden Ring, le titre a été révélé lors de la cérémonie des Game Awards 2024, via un premier trailer des plus épiques

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D'après les informations partagées par Bandai Namco, Elden Ring Nightreign proposera une « nouvelle expérience de jeu » avec de la coopération jusqu'à 3 joueurs (maximum). Sur le titre, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de choisir parmi huit personnages, possédant leurs propres capacités et « puissants Ultimates ».

Elden Ring Nightreign nous invitera à affronter différents boss, notamment un jugé redoutable à la fin de chaque nuit. Au bout de la troisième, la communauté devra faire face à un « Nightlord » choisi. La défaite n'est, pour autant, pas un échec car les joueurs obtiendront alors « des reliques qui leur permettront de personnaliser et d'améliorer leurs personnages en fonction de leur style de jeu personnel ».
Elden Ring Nightreign ne ressemble à aucune expérience créée auparavant par FromSoftware. Dans ce RPG d'action condensé, les joueurs ne vivront jamais deux fois le même voyage car les ennemis, les récompenses et le Limveld lui-même changent et évoluent à chaque session dans le royaume du Nightlord. En battant des ennemis plus puissants et en s'aventurant dans les parties les plus dangereuses de la carte, vous découvrirez des armes plus puissantes et des récompenses uniques plus importantes.
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Elden Ring Nightreign débarque au cours de l'année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4, PS5), Xbox (Xbox One, Xbox Series) ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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