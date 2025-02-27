Elden Ring Nightreign : Tous les boss, nouveaux et des précédents jeux de FromSoftware, confirmés

Nous vous proposons une liste de tous les boss confirmés d'Elden Ring Nightreign, qu'ils soient nouveaux ou bien issus des divers jeux de FromSoftware.

Les boss d'Elden Ring Nightreign confirmés

Nom du boss Provenance du boss Démon mille-pattes Dark Souls 1 Freja, la Protégée du Duc Dark Souls 2 Le Roi Sans Nom Dark Souls 3 Dragon Ancien Elden Ring Ancien Héros de Zamor Elden Ring Chevalier du Creuset Elden Ring Cristalien Elden Ring Reine Semi-Humaine (Maggie) et Épéiste Semi-Humain (Onze) Elden Ring Parfumeur déchu Elden Ring Sentinelle draconique de l'Arbre et Cavaliers Crépusculaires Elden Ring Lion Dansant Elden Ring Face de Ver Elden Ring Noble Sanglant Elden Ring Margit, le Déchu Elden Ring Hippopotame doré Elden Ring Golem Gardien Elden Ring Miranda, la Fleur Galeuse Elden Ring Dragon volant (Agheel) Elden Ring Chariot de flammes Elden Ring Noble Sanctechair Elden Ring Chimère Léonine Elden Ring Moine de la flamme noire Elden Ring Lordworn Captain (Chevalier de Godrick) Elden Ring Nox Warriors (Nox Swordstress et Nox Monk) Elden Ring Royal Army Knights Elden Ring Royal Carian Knight (Loretta) Elden Ring Gladius, Beast of Night/Tricephalos Nouveau







Comme vous le savez probablement déjà, l'année 2025 marquera l'arrivée d'un tout nouveau jeu du studio FromSoftware,, qui proposera une aventure de type roguelite et coopérative. Étant donné qu'il s'agit d'un nouveau titre des créateurs de la licence Dark Souls,Grâce aux différentes informations partagées et aux retours à la suite du test technique de février 2025, nous avons dressé. Comme vous vous en doutez, nous mettrons à jour cet article si de nouveaux détails à ce sujet auront été dévoilés.Comme dit précédemment, dans la liste ci-dessous, vous remarquerez que certainsmentionnés proviennent de précédents jeux développés par FromSoftware, notamment de Dark Souls, Dark Souls 2 ou encore Elden Ring (certains noms ont été modifiés, mais nous vous les précisons). Aucun ennemi majeur issu de Bloodborne ou de Demon's Souls n'a été annoncé (ce qui est compréhensible étant donné que ces deux titres appartiennent à Sony/PlayStation, et non à Bandai Namco). D'autres boss dans la liste sont, évidemment, nouveaux.Ainsi, à chaque fois, nous vous indiquons, qui sont connus à ce jour. Certains noms sont indiqués dans la langue de Shakespeare et non en français.Évidemment, à l'heure actuelle, nous ne savons pas dans quelle mesure ces boss d'seront importants ou non. Par ailleurs, il y a de grandes chances que d'autres ennemis majeurs, encore inconnus et non présentés par le studio, soient finalement de la partie. Cependant, cette liste permet déjà de se faire une première idée de ce que nous réserve FromSoftware sur ce titre, qui est plongé dans l'univers d'Elden Ring et qui proposera une toute nouvelle expérience avec certains boss issus de ses précédents jeux.Rappelons, en guise de conclusion, qu'doit débarquer le 30 mai 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre se dotera d'un DLC, ajoutant des personnages jouables et boss, d'après les dernières informations connues.