Elden Ring Nightreign : Tous les boss, nouveaux et des précédents jeux de FromSoftware, confirmés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 février 2025 à 16h50
Nous vous proposons une liste de tous les boss confirmés d'Elden Ring Nightreign, qu'ils soient nouveaux ou bien issus des divers jeux de FromSoftware.
Elden Ring Nightreign : Tous les boss, nouveaux et des précédents jeux de FromSoftware, confirmés
Comme vous le savez probablement déjà, l'année 2025 marquera l'arrivée d'un tout nouveau jeu du studio FromSoftware, Elden Ring Nightreign, qui proposera une aventure de type roguelite et coopérative. Étant donné qu'il s'agit d'un nouveau titre des créateurs de la licence Dark Souls, les joueurs et les joueuses devront, bien évidemment, affronter de nombreux boss, qui sont issus des précédents jeux de FromSoftware ou bien totalement nouveaux.

Grâce aux différentes informations partagées et aux retours à la suite du test technique de février 2025, nous avons dressé la liste de tous les boss, provenant d'anciens jeux de FromSoftware et nouveaux, qui seront disponibles sur Elden Ring Nightreign et qui ont été confirmés à ce jour. Comme vous vous en doutez, nous mettrons à jour cet article si de nouveaux détails à ce sujet auront été dévoilés.

Les boss d'Elden Ring Nightreign confirmés

Comme dit précédemment, dans la liste ci-dessous, vous remarquerez que certains boss d'Elden Ring Nightreign mentionnés proviennent de précédents jeux développés par FromSoftware, notamment de Dark Souls, Dark Souls 2 ou encore Elden Ring (certains noms ont été modifiés, mais nous vous les précisons). Aucun ennemi majeur issu de Bloodborne ou de Demon's Souls n'a été annoncé (ce qui est compréhensible étant donné que ces deux titres appartiennent à Sony/PlayStation, et non à Bandai Namco). D'autres boss dans la liste sont, évidemment, nouveaux.

Ainsi, à chaque fois, nous vous indiquons d'où proviennent les boss d'Elden Ring Nightreign, qui sont connus à ce jour. Certains noms sont indiqués dans la langue de Shakespeare et non en français.

Nom du boss Provenance du boss
Démon mille-pattes Dark Souls 1
Freja, la Protégée du Duc Dark Souls 2
Le Roi Sans Nom Dark Souls 3
Dragon Ancien Elden Ring
Ancien Héros de Zamor Elden Ring
Chevalier du Creuset Elden Ring
Cristalien Elden Ring
Reine Semi-Humaine (Maggie) et Épéiste Semi-Humain (Onze)  Elden Ring
Parfumeur déchu  Elden Ring 
Sentinelle draconique de l'Arbre et Cavaliers Crépusculaires Elden Ring 
Lion Dansant  Elden Ring 
 Face de Ver Elden Ring 
 Noble Sanglant Elden Ring 
Margit, le Déchu  Elden Ring 
Hippopotame doré  Elden Ring
Golem Gardien  Elden Ring 
Miranda, la Fleur Galeuse Elden Ring 
Dragon volant (Agheel) Elden Ring 
 Chariot de flammes Elden Ring 
 Noble Sanctechair Elden Ring 
 Chimère Léonine Elden Ring 
 Moine de la flamme noire Elden Ring 
Lordworn Captain (Chevalier de Godrick) Elden Ring
Nox Warriors (Nox Swordstress et Nox Monk) Elden Ring
Royal Army Knights Elden Ring 
Royal Carian Knight (Loretta) Elden Ring 
Gladius, Beast of Night/Tricephalos Nouveau

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Évidemment, à l'heure actuelle, nous ne savons pas dans quelle mesure ces boss d'Elden Ring Nightreign seront importants ou non. Par ailleurs, il y a de grandes chances que d'autres ennemis majeurs, encore inconnus et non présentés par le studio, soient finalement de la partie. Cependant, cette liste permet déjà de se faire une première idée de ce que nous réserve FromSoftware sur ce titre, qui est plongé dans l'univers d'Elden Ring et qui proposera une toute nouvelle expérience avec certains boss issus de ses précédents jeux.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign doit débarquer le 30 mai 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre se dotera d'un DLC, ajoutant des personnages jouables et boss, d'après les dernières informations connues.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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