Elden Ring Nightreign solo : Comment jouer tout seul ?

Nous vous indiquons la marche à suivre pour paramétrer une partie à un joueur sur Elden Ring Nightreign.

Comment jouer en solo à Elden Ring Nightreign ?





Sur le dernier jeu en date de FromSoftware,, il est tout à fait possible de lancer des parties (expéditions) en multijoueur mais aussi d'y. Toutefois, cela demande d'effectuer une certaine manipulation. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquonsComme vous le savez probablement déjà,est une expérience vidéoludique pensée pour être parcourue à 3 joueurs. Cependant, FromSoftware a ajouté la possibilité d'y, bien que cela reste plus difficile (et pas très bien équilibré, à l'heure actuelle). Malgré cela, il y a fort à parier que de nombreux joueurs et joueuses voudront, quand bien même, se lancer enPour, vous devez modifier un élément avant de débuter une nouvelle expédition. Pour rappel, c'est au Bastion de la Table ronde, et plus précisément en interagissant avec le site de grâce au centre de la zone, que vous pouvez lancer des expéditions.Ainsi, avant de choisir le Nightlord/Seigneur Nocturne que vous souhaitez affronter lors du jour 3, allez dans les options de Matchmaking (deuxième onglet). Tout en bas, vous pourrez voir la mention « Type d'expédition ». Il vous suffit dès lors de changer « Multijoueur » en « Solo ». Ensuite, choisissez le boss final de votre choix et démarrez l'expédition. Notons, à ce sujet, que si vous désirez revenir à un type d'expédition à 3 joueurs, il vous suffit de modifier « Solo » en « Multijoueur ».En guise de conclusion, rappelons qu', qui est sorti le 30 mai 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.