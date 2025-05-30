Elden Ring Nightreign : Quelques conseils pour bien débuter

Si vous comptez plonger dans le jeu coopératif de FromSoftware, voici quelques conseils qui pourraient vous aider à bien débuter votre périple sur Elden Ring Nightreign.

Conseils pour bien débuter sur Elden Ring Nightreign

Essayez les différents personnages jouables





Prenez le temps d'analyser la carte, lors d'une expédition

Tirez partie du système de déplacement du jeu

Maîtrisez les reliques pour se préparer au mieux





Préférez la communication vocale pour une meilleure cohésion

Depuis la fin du mois de mai 2025, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir, qui est développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco. Catégorisé comme un jeu coopératif, qui dispose majoritairement de mécaniques dignes des roguelites ainsi que quelques aspects d'un Battle royale, le titre est assez exigeant, que ce soit en solo ou avec des amis., notamment pour vos premières expéditions (runs) en Entre-terre.Contrairement à Elden Ring,, qui peuvent être façonnées par les joueurs et les joueuses en apposant des points dans certains attributs. En effet,, c'est-à-dire des personnages jouables (dits « Nightfarers » en anglais et « Nocturnes » en français), qui ont leurs propres compétences. D'une certaine manière, ces personnages imposent une façon de jouer (bien qu'il soit possible de leur équiper diverses armes).Ainsi,. À cet endroit, vous trouverez un mannequin que vous pouvez combattre. C'est l'occasion parfaite de se faire une idée des compétences de chaque archétype et ainsi voir le personnage qui vous convient le plus (ne serait-ce que pour vos premières expéditions).Une fois que vous aurez lancé votre première expédition sur, vous vous retrouverez propulsé à Limveld, avec un équipement de base et au niveau 1 (comme un Battle royale, en soi). Sur cet opus,Pour cela, vous devez vous rendre dans différents lieux, comme des mines, des châteaux ou encore des ruines, dans le but de tuer l'ennemi majeur et récupérer du loot (proposé dans une orbe baptisée « puissance cachée »). En ouvrant votre carte, vous verrez l'emplacement de ces lieux et si ceux-ci sont rattachés à un type d'affliction (poison, saignement, sommeil, etc.). N'hésitez, d'ailleurs, pas à cliquer sur « Détails » (touche Triangle sur PlayStation), pour avoir davantage d'informations., et ce, en raison de la pluie nocturne qui réduit la zone d'exploration à deux reprises,. Cela vous permettra de créer la meilleure route possible pour confectionner un build conséquent et à même de tuer le Nightlord du jour 3. Si vous ne jouez pas en vocal, n'hésitez pas à utiliser les marqueurs pour donner des indications à vos coéquipiers quant à vos déplacements.Comme vous pourrez le constater,. Ainsi, le sprint est plus important, et ne consomme, d'ailleurs, pas d'endurance si vous êtes hors combat. De la même manière, sur, vous avez accès au double saut, qui vous permet de grimper facilement certaines falaises et autres obstacles en hauteur.En complément, nous pouvons compter sur les sauts spiritueux, qui nous propulsent dans les airs en une fraction de seconde, ou encore au faucon spectral, qui nous transporte rapidement dans les cieux.. En faire usage est, ainsi, primordial si vous souhaitez avoir le temps de trouver des équipements puissants ou bien atteindre un niveau conséquent, au cours d'une run.. En effet,Il faudra, d'ailleurs, faire bien attention à leur description pour les équiper de façon adéquate. Sachez, à ce propos, que certaines reliques sont dédiées à un archétype en particulier. De plus, les personnages peuvent avoir jusqu'à 3 reliques sur eux. Cependant, chaque emplacement de relique d'un archétype est d'une certaine couleur. Par exemple, le Rôdeur peut équiper 2 reliques rouges et 1 relique bleue (via l'urne du rôdeur). Vous devez, dès lors, composer avec les caractéristiques de ces items, mais aussi les possibilités en termes de couleurs pour chaque personnage jouable.Sur, vous obtiendrez des reliques en terminant une expédition et vous pourrez, également, en acheter auprès du marchand du Bastion de la Table ronde, contre de l'Obscurité (monnaie in-game)., et ce, même à 3. D'ailleurs,. Cela permet de transmettre et obtenir des informations en temps réel, mais surtout d'opter de la meilleure stratégie possible, que ce soit lors des phases d'exploration ou durant les combats de boss.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.