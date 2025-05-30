Elden Ring Nightreign : Quelques conseils pour bien débuter

Si vous comptez plonger dans le jeu coopératif de FromSoftware, voici quelques conseils qui pourraient vous aider à bien débuter votre périple sur Elden Ring Nightreign.
Depuis la fin du mois de mai 2025, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir Elden Ring Nightreign
, qui est développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco. Catégorisé comme un jeu coopératif, qui dispose majoritairement de mécaniques dignes des roguelites ainsi que quelques aspects d'un Battle royale, le titre est assez exigeant, que ce soit en solo ou avec des amis.Afin de vous aider à bien débuter votre aventure sur Elden Ring Nightreign, voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles
, notamment pour vos premières expéditions (runs) en Entre-terre.
Conseils pour bien débuter sur Elden Ring Nightreign
Essayez les différents personnages jouables
Contrairement à Elden Ring, Elden Ring Nightreign ne dispose pas de classes jouables
, qui peuvent être façonnées par les joueurs et les joueuses en apposant des points dans certains attributs. En effet, le nouveau né de FromSoftware propose, à l'inverse, des archétypes
, c'est-à-dire des personnages jouables (dits « Nightfarers » en anglais et « Nocturnes » en français), qui ont leurs propres compétences. D'une certaine manière, ces personnages imposent une façon de jouer (bien qu'il soit possible de leur équiper diverses armes).
Ainsi, si vous débutez sur Elden Ring Nightreign, nous vous conseillons de passer un peu de temps dans la zone d'entraînement du Bastion de la Table ronde pour essayer les différents personnages jouables
. À cet endroit, vous trouverez un mannequin que vous pouvez combattre. C'est l'occasion parfaite de se faire une idée des compétences de chaque archétype et ainsi voir le personnage qui vous convient le plus (ne serait-ce que pour vos premières expéditions).
Prenez le temps d'analyser la carte, lors d'une expédition
Une fois que vous aurez lancé votre première expédition sur Elden Ring Nightreign
, vous vous retrouverez propulsé à Limveld, avec un équipement de base et au niveau 1 (comme un Battle royale, en soi). Sur cet opus, l'objectif principal est de façonner le meilleur build possible lors du jour 1 et du jour 2, et ce, afin d'éliminer le boss final, soit le Nightlord, qui se présente au jour 3
.
Pour cela, vous devez vous rendre dans différents lieux, comme des mines, des châteaux ou encore des ruines, dans le but de tuer l'ennemi majeur et récupérer du loot (proposé dans une orbe baptisée « puissance cachée »). En ouvrant votre carte, vous verrez l'emplacement de ces lieux et si ceux-ci sont rattachés à un type d'affliction (poison, saignement, sommeil, etc.). N'hésitez, d'ailleurs, pas à cliquer sur « Détails » (touche Triangle sur PlayStation), pour avoir davantage d'informations.Bien qu'Elden Ring Nightreign impose un certain rythme
, et ce, en raison de la pluie nocturne qui réduit la zone d'exploration à deux reprises, nous vous recommandons de prendre le temps d'analyser la carte
. Cela vous permettra de créer la meilleure route possible pour confectionner un build conséquent et à même de tuer le Nightlord du jour 3. Si vous ne jouez pas en vocal, n'hésitez pas à utiliser les marqueurs pour donner des indications à vos coéquipiers quant à vos déplacements.
Tirez partie du système de déplacement du jeu
Comme vous pourrez le constater, Elden Ring Nightreign est plus nerveux et plus rapide qu'Elden Ring
. Ainsi, le sprint est plus important, et ne consomme, d'ailleurs, pas d'endurance si vous êtes hors combat. De la même manière, sur Nightreign
, vous avez accès au double saut, qui vous permet de grimper facilement certaines falaises et autres obstacles en hauteur.
En complément, nous pouvons compter sur les sauts spiritueux, qui nous propulsent dans les airs en une fraction de seconde, ou encore au faucon spectral, qui nous transporte rapidement dans les cieux. Tous ces outils sont à prendre en compte et sont vraiment utiles pour gagner un temps précieux lors des expéditions
. En faire usage est, ainsi, primordial si vous souhaitez avoir le temps de trouver des équipements puissants ou bien atteindre un niveau conséquent, au cours d'une run.
Maîtrisez les reliques pour se préparer au mieux
Étant donné qu'Elden Ring Nightreign est un roguelite coopératif, vous ne partirez pas en expédition sans rien
. En effet, vous avez la possibilité d'équiper diverses reliques à chaque archétype
. Ces items accordent des bonus passifs plus ou moins importants aux personnages jouables
.
Il faudra, d'ailleurs, faire bien attention à leur description pour les équiper de façon adéquate. Sachez, à ce propos, que certaines reliques sont dédiées à un archétype en particulier. De plus, les personnages peuvent avoir jusqu'à 3 reliques sur eux. Cependant, chaque emplacement de relique d'un archétype est d'une certaine couleur. Par exemple, le Rôdeur peut équiper 2 reliques rouges et 1 relique bleue (via l'urne du rôdeur). Vous devez, dès lors, composer avec les caractéristiques de ces items, mais aussi les possibilités en termes de couleurs pour chaque personnage jouable.
Sur Elden Ring Nightreign
, vous obtiendrez des reliques en terminant une expédition et vous pourrez, également, en acheter auprès du marchand du Bastion de la Table ronde, contre de l'Obscurité (monnaie in-game).
Préférez la communication vocale pour une meilleure cohésion
Elden Ring Nightreign peut être assez difficile
, et ce, même à 3. D'ailleurs, selon nous, il est préférable d'y jouer tout en étant en vocal avec ses coéquipiers/amis
. Cela permet de transmettre et obtenir des informations en temps réel, mais surtout d'opter de la meilleure stratégie possible, que ce soit lors des phases d'exploration ou durant les combats de boss. Le système de marqueurs d'Elden Ring Nightreign est efficace, mais rien ne vaut le fait de communiquer avec ses alliés
.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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