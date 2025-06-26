Elden Ring Nightreign : Quel est le niveau maximum (level cap) ?

Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable au cours d'une expédition sur Elden Ring Nightreign, vous voici au bon endroit. Retrouvez toutes les informations concernant le level cap sur le dernier jeu de FromSoftware.

Quel est le niveau maximum (level cap) sur Elden Ring Nightreign ?

Comment monter de niveau sur Elden Ring Nightreign ?

En éliminant des ennemis.

En battant les boss, disséminés aux quatre coins de la carte.

En vainquant les boss du jour 1 et du jour 2.

En ouvrant et en terminant des geôles. Vous pourrez à ce moment-là opter pour un certain nombre de runes ou bien un autre bonus.



Au cours de leur périple sur, les joueurs et les joueuses enchaîneront les expéditions en Entre-Terre, afin de battre les Seigneurs Nocturnes (boss finaux) un à un. Étant donné que le titre a des mécaniques de type roguelike et battle royale, à chaque début d'expédition, votre personnage sera au1 et ne possédera que son équipement de base, en plus des reliques préalablement choisies. Le but étant alors de gagner suffisamment de runes pourD'ailleurs, ci-dessous,, afin que vous sachiez quand la progression sera bloquée.Sur, le système de niveau fonctionne un peu différemment que sur d'autres jeux. Comme dit précédemment, à chaque début de run, vous constaterez que votre personnage n'est qu'au1. Votre objectif est, dès lors, de gagner suffisamment de runes pour monter son niveau, notamment auprès d'un site de grâce. Cela vous permet d'améliorer vos statistiques de base et, par extension, d'être potentiellement à même de battre le boss final.Toutefois, il y a une limite. En effet,. Cela peut sembler un peu bas, mais monter jusqu'à 15 n'est pas forcément chose aisée au cours d'une même expédition. Il vous faudra, ainsi, bien préparer vos runs et effectuer un maximum de choses pour espérer atteindreSur, tout comme sur son aîné, monter de niveau est possible grâce aux runes collectées, et ce, auprès d'un site de grâce. Sur l'opus, vous gagnez des runes de diverses façons :Vous pouvez, également, booster vos gains de runes grâce à des équipements spécifiques. Remarquons, toutefois, que si vous mourrez, vous perdrez un niveau et les runes obtenues. Vous devrez, dès lors, aller les rechercher. Finalement, sachez qu'un trophée/succès, baptisé « Maîtrise », exige d'atteindre