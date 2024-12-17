Elden Ring Nightreign : Mauvaise nouvelle pour les duos

FromSoftware a, récemment, expliqué qu'Elden Ring Nightreign pourra être traversé en solo ou bien en trio, mais pas en duo.

Le duo n'est pas au programme sur Elden Ring Nightreign

Le jeu est conçu pour être joué en équipe de trois personnes, mais vous pouvez y jouer en solo [...] Non [à propos du duo], c'est soit un joueur, soit trois joueurs.

Il s'agissait en grande partie d'une décision d'équilibrage du jeu, plutôt que d'une décision de conception du jeu. Elle s'est imposée au fur et à mesure du développement. Nous nous sommes rendus compte que même si nous voulions que chaque joueur ait le sentiment d'avoir accompli quelque chose, que le jeu en coopération soit gratifiant, il y avait un juste milieu à trouver avec trois joueurs pour que le jeu ne soit pas trop écrasant ou trop chargé. Cela permettait à chaque joueur d'aller potentiellement de l'avant et de couvrir une partie de la carte, mais aussi de vivre l'expérience finale ensemble, c'est-à-dire à trois joueurs, ce qui nous a semblé être le point idéal.

IGN's big interview with Elden Ring Nightreign developer FromSoftware for new details on how it links to the original game and if George R.R. Martin has any involvement. https://t.co/ETBk5VYqlr pic.twitter.com/FknyBei9O7 — IGN (@IGN) December 14, 2024

Les joueurs et les joueuses qui ont grandement apprécié leur parcours au sein de l'Entre-terre attendent, dès lors, avec grande impatience la prochaine aventure vidéoludique, plongée dans l'univers d'Elden Ring, de FromSoftware, soit. Ce standalone proposera une dimension multijoueur maisTrès peu de temps après la révélation d', les journalistes d'IGN ont pu s'entretenir avec le directeur du jeu, Junya Ishizaki. Comme dit précédemment,est un standalone multijoueur, qui permet aux joueurs et aux joueuses de se rassembler pour affronter différents boss, de nuit en nuit. Cependant,. Junya Ishizaki a déclaré, à ce sujet :Ainsi,. Ce qui pourrait en décevoir plus d'un. Junya Ishizaki a apporté quelques explications et a, de ce fait, précisé que ce choix est « une décision d'équilibrage du jeu » :Comme vous l'aurez compris,. Le titre de FromSoftware doit, pour rappel, débarquer au cours de l'année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC.