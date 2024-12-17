Elden Ring Nightreign : Mauvaise nouvelle pour les duos

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
Le jeu est conçu pour être joué en équipe de trois personnes, mais vous pouvez y jouer en solo [...] Non [à propos du duo], c'est soit un joueur, soit trois joueurs.Ainsi, Elden Ring Nightreign ne pourra, malheureusement, pas être joué à deux/en duo. Ce qui pourrait en décevoir plus d'un. Junya Ishizaki a apporté quelques explications et a, de ce fait, précisé que ce choix est « une décision d'équilibrage du jeu » :
Il s'agissait en grande partie d'une décision d'équilibrage du jeu, plutôt que d'une décision de conception du jeu. Elle s'est imposée au fur et à mesure du développement. Nous nous sommes rendus compte que même si nous voulions que chaque joueur ait le sentiment d'avoir accompli quelque chose, que le jeu en coopération soit gratifiant, il y avait un juste milieu à trouver avec trois joueurs pour que le jeu ne soit pas trop écrasant ou trop chargé. Cela permettait à chaque joueur d'aller potentiellement de l'avant et de couvrir une partie de la carte, mais aussi de vivre l'expérience finale ensemble, c'est-à-dire à trois joueurs, ce qui nous a semblé être le point idéal.
Comme vous l'aurez compris, Elden Ring Nightreign ne proposera que du solo et du trio. Le titre de FromSoftware doit, pour rappel, débarquer au cours de l'année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC.
IGN's big interview with Elden Ring Nightreign developer FromSoftware for new details on how it links to the original game and if George R.R. Martin has any involvement. https://t.co/ETBk5VYqlr pic.twitter.com/FknyBei9O7— IGN (@IGN) December 14, 2024
commentaire (0)