Elden Ring Nightreign Marchand Panneau de collection : Où le trouver pour dépenser ses Sceaux du souverain ?

Nous vous expliquons où et comment trouver le nouveau marchand du Bastion de la Table Ronde, Panneau de collection, sur Elden Ring Nightreign, permettant de dépenser les Sceaux du souverain.

Où et comment trouver le marchand pour dépenser ses Sceaux du souverain sur Elden Ring Nightreign ?

Comment obtenir des Sceaux du souverain sur Elden Ring Nightreign ?

Depuis l'arrivée de la mise à jour 1.01.3, dont le déploiement a eu lieu le 18 juin 2025,propose aux joueurs et aux joueuses d'affronter des versions améliorées des Seigneurs Nocturnes, c'est-à-dire les Seigneurs des ténèbres. Ceux-ci sont disponibles selon une rotation régulière et permettent notamment de récupérer une nouvelle monnaie en jeu,. Cet élément est à dépenser à, dont la localisation n'est pas inscrite sur la carte, lorsqu'il est débloqué.Cependant, dans ce qui suit, nous vous indiquonset récupérer diverses récompenses.Sur, qui est à retrouver au Bastion de la Table ronde, se débloque à condition d'avoir effectué une action bien précise. En effet, celui-ci devient disponible après une victoire contre un Seigneur des ténèbres, soient les Seigneurs Nocturnes améliorés (qui changent régulièrement). Ce n'est qu'à partir de ce moment-là, et donc une fois de retour au Bastion de la Table ronde, que le jeu vous indiquera qu'un nouvel individu, c'est-à-dire, est arrivé.Néanmoins, et comme dit précédemment, son emplacement n'est pas indiqué sur votre carte. De ce fait, si vous souhaitez, vous devez vous diriger à l'extérieur du Bastion de la table ronde, et plus précisément à côté du marchand-jarre (logo d'Ironeye/Œil perçant bleu sur l'image ci-dessous), c'est-à-dire sur la partie est de la bâtisse.Vous verrez, dès lors, un panneau en bois rond, avec lequel vous pouvez interagir. Vous aurez, ainsi, accès à son inventaire et aux multiples items, mais aussi aux skins/tenues quevous propose. Comme vous l'aurez compris, pour les acheter, vous devrez échanger vosAfin d'obtenir, vous devez impérativement vaincre les Seigneurs des ténèbres proposés. Cette nouvelle monnaie ne peut être récupérée que de cette manière là. De ce fait, collectern'est pas forcément chose aisée, tant les Seigneurs des ténèbres peuvent s'avérer très coriaces et redoutables.Si vous lancez des expéditions contre les Seigneurs Nocturnes, soient les boss de base du jeu, vous collecterez de l'Obscurité, une autre ressource pouvant également être échangée contre des tenues, des réceptacles ou encore des reliques.