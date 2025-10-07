Elden Ring Nightreign : MàJ 1.02.4 du 7 octobre 2025, patch notes et détails

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign, qui est sorti le 30 mai 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC.
Patch notes de la mise à jour 1.02.4 d'Elden Ring Nightreign
Corrections
- Correction d'un problème où la progression d'une expédition interrompue dans le mode « Deep of Night »/« l'Abîme de la Nuit » (si aucune victoire ou défaite n'avait été atteinte) pouvait parfois être reportée sur l'expédition suivante et se refléter dans les résultats de la session suivante.
- Correction d'un problème où le statut « Launched an Expedition into The Deep of Night » n'était pas correctement appliqué à certains membres du groupe lors du lancement d'une expédition multijoueur en mode « Deep of Night »/« l'Abîme de la Nuit ».
- Correction d'un problème en multijoueur où les Reliques affichées dans le menu de statut des autres joueurs ne correspondaient pas toujours à l'équipement réel au début d'une expédition.
- Correction d'un problème en multijoueur où l'effet de Relique « Dormant Power Helps Discover XXX » ne se déclenchait pas lorsqu'il était équipé, ou pouvait se déclencher même si le joueur ne possédait pas la Relique concernée.
- Correction d'un problème en multijoueur où les ennemis arrêtaient d'apparaître, les sites de Grâce devenaient inaccessibles, etc., si un joueur se déconnectait de la session.
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