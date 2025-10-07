Elden Ring Nightreign : MàJ 1.02.4 du 7 octobre 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 octobre 2025 à 11h41
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.02.4, déployée le 7 octobre 2025, sur Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : MàJ 1.02.4 du 7 octobre 2025, patch notes et détails
En ce mardi 7 octobre 2025, Elden Ring Nightreign s'offre une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.02.4. Cette nouvelle mise à jour n'apporte pas de nouveautés sur le dernier titre de FromSoftware mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses, notamment pour les expéditions en mode « l'Abîme de la Nuit » (« Deep Night »).

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.02.4, déployée le 7 octobre 2025, sur Elden Ring Nightreign.

Patch notes de la mise à jour 1.02.4 d'Elden Ring Nightreign

Corrections

  • Correction d'un problème où la progression d'une expédition interrompue dans le mode « Deep of Night »/« l'Abîme de la Nuit » (si aucune victoire ou défaite n'avait été atteinte) pouvait parfois être reportée sur l'expédition suivante et se refléter dans les résultats de la session suivante.
  • Correction d'un problème où le statut « Launched an Expedition into The Deep of Night » n'était pas correctement appliqué à certains membres du groupe lors du lancement d'une expédition multijoueur en mode « Deep of Night »/« l'Abîme de la Nuit ».
  • Correction d'un problème en multijoueur où les Reliques affichées dans le menu de statut des autres joueurs ne correspondaient pas toujours à l'équipement réel au début d'une expédition.
  • Correction d'un problème en multijoueur où l'effet de Relique « Dormant Power Helps Discover XXX » ne se déclenchait pas lorsqu'il était équipé, ou pouvait se déclencher même si le joueur ne possédait pas la Relique concernée.
  • Correction d'un problème en multijoueur où les ennemis arrêtaient d'apparaître, les sites de Grâce devenaient inaccessibles, etc., si un joueur se déconnectait de la session.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign, qui est sorti le 30 mai 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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