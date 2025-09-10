Elden Ring Nightreign : MàJ 1.02.2 du 10 septembre 2025, patch notes et détails

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
Patch notes de la mise à jour 1.02.2 d'Elden Ring Nightreign
Changements et mises à jour
Ajustements pour les Nightfarers
- Rôdeur/Wylder
- Augmentation de l'équilibre (Poise) pendant l'incantation de Claw Shot.
- Augmentation des dégâts d'endurance infligés par Claw Shot aux ennemis en garde.
- Gardien/Guardian
- Augmentation du gain de Force et de Dextérité lors de la montée en niveau.
- Augmentation de l'angle d'effet de la compétence passive Steel Guard.
- Augmentation de la portée de la partie offensive de l'Ultimate Art de Wings of Salvation.
- Augmentation de la puissance des contre-attaques avec hallebarde en garde.
- Duchesse/Duchess
- Augmentation du gain de Dextérité lors de la montée en niveau.
- Augmentation de la puissance de certaines attaques à la dague.
- Réduction des dégâts de la deuxième attaque lourde à deux mains avec la dague (hors attaques chargées).
- Augmentation de la durée de l'Ultimate art Finale.
- Raider
- Amélioration de la capacité des haches lourdes et marteaux lourds à étourdir les ennemis.
- Augmentation de la portée d'attaque de la compétence Retaliation.
- Revenante/Revenant
- Ajustement de la transparence des esprits invoqués.
- Les joueurs peuvent désormais traverser les esprits Helen et Frederick.
- Anachorète/Recluse
- Augmentation de la puissance offensive des sorts de Magic Cocktail.
- Réduction du temps d'incantation des sorts avec Magic Cocktail.
- Éxécuteur/Executor
- Augmentation de la puissance d'attaque lorsque Cursed Sword est utilisée.
- Augmentation de la puissance de la compétence d'arme Cursed Sword en mode déchaîné.
- Augmentation de la puissance de certaines attaques sous l'effet de Aspects of the Crucible : Beast.
Ajustements pour les armes, effets passifs et effets spéciaux
- Augmentation des dégâts d'étourdissement pour les attaques sautées avec armes légères ou moyennes en ambidextrie.
- Réduction des dégâts d'étourdissement pour les attaques sautées avec armes lourdes en ambidextrie.
- Amélioration de la puissance de l'effet de statut mort infligé par la compétence Death Flare du Eclipse Shotel.
- Limitation des effets cumulatifs des passifs Power of Vengeance et Power of House Marais, avec ajustement de leur puissance.
- Ajustement de l'explosion du passif « Guard counters trigger holy bursts » afin qu'elle ne réinitialise pas l'état de posture brisée des ennemis.
Ajustements concernant les effets des reliques
- L'effet « Standard attacks enhanced with fiery follow-ups when using Character skill (greatsword online) » de Rôdeur/Wylder consomme désormais de l'endurance lors des enchaînements.
- Augmentation de la puissance de l'effet brûlure de « Art activation spreads fire in area » de Rôdeur/Wylder.
- Ajustement de cet effet pour que la puissance de la brûlure soit identique en une ou deux mains.
- Amélioration de la durée prolongée de l'effet « Extends duration of weak point » d'Œil Perçant/Ironeye.
- Amélioration de la puissance de l'effet « Continuous HP Recovery ».
- Amélioration de l'efficacité de l'effet « HP restored when using medicinal boluses, etc ».
- Augmentation de la puissance de « Activating Ultimate Art raises Max HP » d'Anachorète/Recluse. Cet effet perdure jusqu'à ce qu'une attaque soit reçue, même après la fin de l'Art.
- Augmentation des Runes obtenues via l'effet « Critical Hits Earn Runes ».
- Augmentation de la puissance de l'effet de « HP restoration upon (specific weapon type) attacks ».
- Augmentation de la puissance de l'effet « FP restoration upon (specific weapon type) attacks ».
- Réduction de la durée de l'effet « Improved Poise & Damage Negation When Knocked Back by Damage ».
Autres ajustements
- Ajustement quant à la visibilité de « Rykard's Rancor ».
Ajustements concernant les Seigneurs Nocturnes améliorés
- Sentient Pest
- Augmentation de la puissance d'attaque et des dégâts d'endurance infligés aux Égarés en garde lorsque possédé par Animus, Ascendant Light.
- Ajustements et modifications des actions offensives de Animus, Ascendant Light, Gnoster, Wisdom of Night, et Faurtis Stoneshield.
- Réduction de la durée d'étourdissement subie par les Nightfarers lors de certaines attaques d'Animus, Ascendant Light.
- Equilibrous Beast
- L'effet conféré aux Nightfarers condamnés invoqués peut désormais être dissipé par Law of Regression.
- Augmentation de l'amélioration conférée par la lumière laissée par les Nightfarers condamnés vaincus.
- Réduction de la puissance d'attaque du Gardien/Guardian condamné.
- Suppression de l'effet augmentant la négation des dégâts lors d'une réinvoquation des condamnés.
- Réduction de la résistance à l'effet de statut « mort » des Nightfarers condamnés.
- Ajustement des réactions des Nightfarers condamnés face aux attaques à distance du joueur.
- Ajustement de la priorité de ciblage des Nightfarers condamnés selon certaines règles de combat.
- Darkdrift Knight
- Augmentation des PV et des dégâts d'endurance infligés aux Nightfarers en garde pour Fulghor, Champion of Nightglow.
- Augmentation de la puissance de certaines attaques de Fulghor, Champion of Nightglow.
- Autres ennemis
- Ajustement des réactions des Nightfarers condamnés aux attaques à distance du joueur dans les événements.
- Ajout d'une réaction d'étourdissement lorsque des attaques puissantes (comme les Ultimate Arts) frappent les boss Red Wolf et King Consort.
- Correction d'un problème où certaines attaques des Marionette Soldiers touchaient rarement les personnages joueurs.
Ajustements concernant Limveld
- Augmentation des dégâts de Night's Tide après avoir vaincu le deuxième boss nocturne.
- Révision des points d'apparition des incursions de Sentient Pest, afin qu'elles se produisent moins loin des joueurs.
Ajustement pour l'interface
- Modification du design de l'icône de l'attribut Sacré.
Les pénalités de déconnection
- Se déconnecter d'une session en raison de problèmes réseau ou quitter le jeu en cours de session entraînera désormais des pénalités, pouvant restreindre l'accès aux fonctionnalités multijoueur.
- Rejoindre à nouveau la session quittée permettra de lever la pénalité infligée lors de la déconnexion.
Corrections
- Correction d'un problème où le délai après attaque pour les grandes épées dans la main droite de Rôdeur/Wylder était plus court que prévu lorsqu'une sorcellerie ou une incantation était utilisée juste après avec une arme en main gauche.
- Correction d'un problème où l'Ultimate Art Wings of Salvation de Gardien/Guardian pouvait être interrompu par des attaques ennemies ou d'autres facteurs pendant son activation.
- Correction d'un problème où cet Ultimate Art pouvait être dévié et interrompu.
- Correction d'un problème empêchant Duchesse/Duchess d'utiliser des pré-entrées de commandes de compétences en effectuant un pas en arrière.
- Correction d'un problème où les sorts lancés via la compétence Magic Cocktail pouvaient être relancés dans certaines conditions.
- Correction d'un problème où les personnages alliés pouvaient traverser les pierres tombales lors de l'utilisation de Totem Stella.
- Correction d'un problème où les esprits invoqués par Revenante/Revenant ne se réanimaient pas lorsque leurs PV étaient épuisés.
- Correction d'un problème où les effets spéciaux appliqués aux esprits invoqués par Revenant apparaissaient au-dessus de Revenante/Revenant lui-même.
- Correction d'un problème empêchant Éxécuteur/Executor de réaliser des coups critiques avec l'épée maudite lorsqu'il tenait une arme incapable d'infliger des coups critiques dans sa main droite.
- Correction d'un problème où l'effet de relique « HP Restoration upon Thrusting Counterattack » ne s'appliquait pas aux attaques de l'épée maudite d'Executor.
- Correction d'un problème empêchant Éxécuteur/Executor d'utiliser des pré-entrées après une parade avec l'épée maudite, dans certaines situations.
- Correction d'un problème où les effets passifs « Power of Vengeance » et « Power of House Marais » disparaissaient après l'ouverture de la grande porte dans l'abri spirituel, lors du passage vers la zone de combat final.
- Correction d'un problème où la rareté des armes posées au sol via Dormant Power pouvait s'afficher de manière incorrecte.
- Correction d'un problème où les effets passifs déclenchés par la marche ne s'activaient pas pendant les déplacements horizontaux avec tir précis à l'arc ou à l'arbalète.
- Correction d'un problème où le personnage joueur pouvait devenir non réactif plusieurs secondes après avoir attaqué en posture avec certaines compétences.
- Correction d'un problème où l'effet passif « Improved Charged Sorceries » ne s'appliquait pas à Shattering Crystal.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait subir l'effet de statut « Frostbite » en accumulant la gelure pendant l'utilisation d'un Art ultime.
- Correction d'un problème durant le combat contre l'Equilibrious Beast où Libra, Creature of Night pouvait passer sous la carte.
- Correction d'un problème où les niveaux du joueur pouvaient baisser sans restauration de PV via fioles lorsque False Blessing apparaissait pendant le combat contre Equilibrious Beast.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait perdre un niveau même si l'effet « False Blessing » était interrompu par une attaque ennemie avant la restauration des PV.
- Correction d'un problème où les bénédictions redevenaient disponibles après la défaite du deuxième boss nocturne.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait effectuer des mouvements non intentionnels avec le Spectral Hawk (problème non entièrement résolu dans la version 1.02).
- Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas être transporté correctement vers l'arène finale s'il mourait d'une chute durant la cinématique de transition dans l'abri spirituel.
- Correction d'un problème empêchant Dormant Power d'apparaître après avoir vaincu un ennemi dans des conditions réseau instables.
- Correction d'un problème où l'effet d'une Wending Grace utilisée pouvait s'activer lors d'une reconnexion à une session.
- Réduction de la charge de rendu pour certaines attaques de Tricephalos, souverain des ténèbres, sur PS4 et Xbox One.
Ajustements pour PC
- Correction d'un problème rendant difficile le changement de cible avec une entrée en diagonale.
- Amélioration de la stabilité du jeu dans certains environnements.
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