Elden Ring Nightreign : MàJ 1.02.2 du 10 septembre 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 septembre 2025 à 12h16
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.02.2, déployée le 10 septembre 2025, sur Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : MàJ 1.02.2 du 10 septembre 2025, patch notes et détails
En ce mercredi 10 septembre 2025, Elden Ring Nightreign s'offre une toute nouvelle mise à jour. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.02.2. Cette nouvelle mise à jour apporte divers ajustements, notamment pour les personnages jouables (les Nightfarers), mais aussi pour les Seigneurs Nocturnes améliorés (Everdark Sovereign).

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.02.2, déployée le 10 septembre 2025, sur Elden Ring Nightreign.

Patch notes de la mise à jour 1.02.2 d'Elden Ring Nightreign

Changements et mises à jour

Ajustements pour les Nightfarers

  • Rôdeur/Wylder
    • Augmentation de l'équilibre (Poise) pendant l'incantation de Claw Shot.
    • Augmentation des dégâts d'endurance infligés par Claw Shot aux ennemis en garde.
  • Gardien/Guardian
    • Augmentation du gain de Force et de Dextérité lors de la montée en niveau.
    • Augmentation de l'angle d'effet de la compétence passive Steel Guard.
    • Augmentation de la portée de la partie offensive de l'Ultimate Art de Wings of Salvation.
    • Augmentation de la puissance des contre-attaques avec hallebarde en garde.
  • Duchesse/Duchess
    • Augmentation du gain de Dextérité lors de la montée en niveau.
    • Augmentation de la puissance de certaines attaques à la dague.
    • Réduction des dégâts de la deuxième attaque lourde à deux mains avec la dague (hors attaques chargées).
    • Augmentation de la durée de l'Ultimate art Finale.
  • Raider
    • Amélioration de la capacité des haches lourdes et marteaux lourds à étourdir les ennemis.
    • Augmentation de la portée d'attaque de la compétence Retaliation.
  • Revenante/Revenant
    • Ajustement de la transparence des esprits invoqués.
    • Les joueurs peuvent désormais traverser les esprits Helen et Frederick.
  • Anachorète/Recluse
    • Augmentation de la puissance offensive des sorts de Magic Cocktail.
    • Réduction du temps d'incantation des sorts avec Magic Cocktail.
  • Éxécuteur/Executor
    • Augmentation de la puissance d'attaque lorsque Cursed Sword est utilisée.
    • Augmentation de la puissance de la compétence d'arme Cursed Sword en mode déchaîné.
    • Augmentation de la puissance de certaines attaques sous l'effet de Aspects of the Crucible : Beast.

Ajustements pour les armes, effets passifs et effets spéciaux

  • Augmentation des dégâts d'étourdissement pour les attaques sautées avec armes légères ou moyennes en ambidextrie.
  • Réduction des dégâts d'étourdissement pour les attaques sautées avec armes lourdes en ambidextrie.
  • Amélioration de la puissance de l'effet de statut mort infligé par la compétence Death Flare du Eclipse Shotel.
  • Limitation des effets cumulatifs des passifs Power of Vengeance et Power of House Marais, avec ajustement de leur puissance.
  • Ajustement de l'explosion du passif « Guard counters trigger holy bursts » afin qu'elle ne réinitialise pas l'état de posture brisée des ennemis.

Ajustements concernant les effets des reliques

  • L'effet « Standard attacks enhanced with fiery follow-ups when using Character skill (greatsword online) » de Rôdeur/Wylder consomme désormais de l'endurance lors des enchaînements.
  • Augmentation de la puissance de l'effet brûlure de « Art activation spreads fire in area » de Rôdeur/Wylder.
  • Ajustement de cet effet pour que la puissance de la brûlure soit identique en une ou deux mains.
  • Amélioration de la durée prolongée de l'effet « Extends duration of weak point » d'Œil Perçant/Ironeye.
  • Amélioration de la puissance de l'effet « Continuous HP Recovery ».
  • Amélioration de l'efficacité de l'effet « HP restored when using medicinal boluses, etc ».
  • Augmentation de la puissance de « Activating Ultimate Art raises Max HP » d'Anachorète/Recluse. Cet effet perdure jusqu'à ce qu'une attaque soit reçue, même après la fin de l'Art.
  • Augmentation des Runes obtenues via l'effet « Critical Hits Earn Runes ».
  • Augmentation de la puissance de l'effet de « HP restoration upon (specific weapon type) attacks ».
  • Augmentation de la puissance de l'effet « FP restoration upon (specific weapon type) attacks ».
  • Réduction de la durée de l'effet « Improved Poise & Damage Negation When Knocked Back by Damage ».

Autres ajustements

  • Ajustement quant à la visibilité de « Rykard's Rancor ».

Ajustements concernant les Seigneurs Nocturnes améliorés

  • Sentient Pest
    • Augmentation de la puissance d'attaque et des dégâts d'endurance infligés aux Égarés en garde lorsque possédé par Animus, Ascendant Light.
    • Ajustements et modifications des actions offensives de Animus, Ascendant Light, Gnoster, Wisdom of Night, et Faurtis Stoneshield.
    • Réduction de la durée d'étourdissement subie par les Nightfarers lors de certaines attaques d'Animus, Ascendant Light.
  • Equilibrous Beast
    • L'effet conféré aux Nightfarers condamnés invoqués peut désormais être dissipé par Law of Regression.
    • Augmentation de l'amélioration conférée par la lumière laissée par les Nightfarers condamnés vaincus.
    • Réduction de la puissance d'attaque du Gardien/Guardian condamné.
    • Suppression de l'effet augmentant la négation des dégâts lors d'une réinvoquation des condamnés.
    • Réduction de la résistance à l'effet de statut « mort » des Nightfarers condamnés.
    • Ajustement des réactions des Nightfarers condamnés face aux attaques à distance du joueur.
    • Ajustement de la priorité de ciblage des Nightfarers condamnés selon certaines règles de combat.
  • Darkdrift Knight
    • Augmentation des PV et des dégâts d'endurance infligés aux Nightfarers en garde pour Fulghor, Champion of Nightglow.
    • Augmentation de la puissance de certaines attaques de Fulghor, Champion of Nightglow.
  • Autres ennemis
    • Ajustement des réactions des Nightfarers condamnés aux attaques à distance du joueur dans les événements.
    • Ajout d'une réaction d'étourdissement lorsque des attaques puissantes (comme les Ultimate Arts) frappent les boss Red Wolf et King Consort.
    • Correction d'un problème où certaines attaques des Marionette Soldiers touchaient rarement les personnages joueurs.

Ajustements concernant Limveld

  • Augmentation des dégâts de Night's Tide après avoir vaincu le deuxième boss nocturne.
  • Révision des points d'apparition des incursions de Sentient Pest, afin qu'elles se produisent moins loin des joueurs.

Ajustement pour l'interface

  • Modification du design de l'icône de l'attribut Sacré.

Les pénalités de déconnection

  • Se déconnecter d'une session en raison de problèmes réseau ou quitter le jeu en cours de session entraînera désormais des pénalités, pouvant restreindre l'accès aux fonctionnalités multijoueur.
  • Rejoindre à nouveau la session quittée permettra de lever la pénalité infligée lors de la déconnexion.

Corrections

  • Correction d'un problème où le délai après attaque pour les grandes épées dans la main droite de Rôdeur/Wylder était plus court que prévu lorsqu'une sorcellerie ou une incantation était utilisée juste après avec une arme en main gauche.
  • Correction d'un problème où l'Ultimate Art Wings of Salvation de Gardien/Guardian pouvait être interrompu par des attaques ennemies ou d'autres facteurs pendant son activation.
  • Correction d'un problème où cet Ultimate Art pouvait être dévié et interrompu.
  • Correction d'un problème empêchant Duchesse/Duchess d'utiliser des pré-entrées de commandes de compétences en effectuant un pas en arrière.
  • Correction d'un problème où les sorts lancés via la compétence Magic Cocktail pouvaient être relancés dans certaines conditions.
  • Correction d'un problème où les personnages alliés pouvaient traverser les pierres tombales lors de l'utilisation de Totem Stella.
  • Correction d'un problème où les esprits invoqués par Revenante/Revenant ne se réanimaient pas lorsque leurs PV étaient épuisés.
  • Correction d'un problème où les effets spéciaux appliqués aux esprits invoqués par Revenant apparaissaient au-dessus de Revenante/Revenant lui-même.
  • Correction d'un problème empêchant Éxécuteur/Executor de réaliser des coups critiques avec l'épée maudite lorsqu'il tenait une arme incapable d'infliger des coups critiques dans sa main droite.
  • Correction d'un problème où l'effet de relique « HP Restoration upon Thrusting Counterattack » ne s'appliquait pas aux attaques de l'épée maudite d'Executor.
  • Correction d'un problème empêchant Éxécuteur/Executor d'utiliser des pré-entrées après une parade avec l'épée maudite, dans certaines situations.
  • Correction d'un problème où les effets passifs « Power of Vengeance » et « Power of House Marais » disparaissaient après l'ouverture de la grande porte dans l'abri spirituel, lors du passage vers la zone de combat final.
  • Correction d'un problème où la rareté des armes posées au sol via Dormant Power pouvait s'afficher de manière incorrecte.
  • Correction d'un problème où les effets passifs déclenchés par la marche ne s'activaient pas pendant les déplacements horizontaux avec tir précis à l'arc ou à l'arbalète.
  • Correction d'un problème où le personnage joueur pouvait devenir non réactif plusieurs secondes après avoir attaqué en posture avec certaines compétences.
  • Correction d'un problème où l'effet passif « Improved Charged Sorceries » ne s'appliquait pas à Shattering Crystal.
  • Correction d'un problème où le joueur pouvait subir l'effet de statut « Frostbite » en accumulant la gelure pendant l'utilisation d'un Art ultime.
  • Correction d'un problème durant le combat contre l'Equilibrious Beast où Libra, Creature of Night pouvait passer sous la carte.
  • Correction d'un problème où les niveaux du joueur pouvaient baisser sans restauration de PV via fioles lorsque False Blessing apparaissait pendant le combat contre Equilibrious Beast.
  • Correction d'un problème où le joueur pouvait perdre un niveau même si l'effet « False Blessing » était interrompu par une attaque ennemie avant la restauration des PV.
  • Correction d'un problème où les bénédictions redevenaient disponibles après la défaite du deuxième boss nocturne.
  • Correction d'un problème où le joueur pouvait effectuer des mouvements non intentionnels avec le Spectral Hawk (problème non entièrement résolu dans la version 1.02).
  • Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas être transporté correctement vers l'arène finale s'il mourait d'une chute durant la cinématique de transition dans l'abri spirituel.
  • Correction d'un problème empêchant Dormant Power d'apparaître après avoir vaincu un ennemi dans des conditions réseau instables.
  • Correction d'un problème où l'effet d'une Wending Grace utilisée pouvait s'activer lors d'une reconnexion à une session.
  • Réduction de la charge de rendu pour certaines attaques de Tricephalos, souverain des ténèbres, sur PS4 et Xbox One.

Ajustements pour PC

  • Correction d'un problème rendant difficile le changement de cible avec une entrée en diagonale.
  • Amélioration de la stabilité du jeu dans certains environnements.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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