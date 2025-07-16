Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.5 du 16 juillet 2025, patch notes et détails

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
Patch notes de la mise à jour 1.01.5, du 16 juillet 2025, d'Elden Ring Nightreign
- Correction d'un problème où le combat contre la forme Souverain des Ténèbres de « Pest Sentient » (Phalène éveillée) pouvait se bloquer et empêcher les joueurs de terminer l'affrontement.
- Correction d'un problème où le boss pouvait apparaître en dehors de la zone de combat durant l'affrontement contre la forme Souverain des Ténèbres de « Pest Sentient » (Phalène éveillée).
commentaire (0)