Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.5 du 16 juillet 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 juillet 2025 à 11h37
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.01.5, déployée le 16 juillet 2025, sur Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.5 du 16 juillet 2025, patch notes et détails
En ce mercredi 16 juillet 2025, Elden Ring Nightreign accueille une toute nouvelle mise à jour. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.01.5, qui est à présent disponible sur toutes les plateformes de jeu concernées. Comme vous pourrez le constater, cette nouvelle mise à jour n'introduit pas de nouveautés sur le titre de FromSoftware mais corrige une petite poignée de problèmes, notamment ceux rencontrés par les joueurs et les joueuses lors du combat contre la version « Everdark » (Souverains des Ténèbres) du Seigneur Nocturne « Sentient Pest » (Phalène éveillée).

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.01.5, déployée le 16 juillet 2025, sur Elden Ring Nightreign.

Patch notes de la mise à jour 1.01.5, du 16 juillet 2025, d'Elden Ring Nightreign

  • Correction d'un problème où le combat contre la forme Souverain des Ténèbres de « Pest Sentient » (Phalène éveillée) pouvait se bloquer et empêcher les joueurs de terminer l'affrontement.
  • Correction d'un problème où le boss pouvait apparaître en dehors de la zone de combat durant l'affrontement contre la forme Souverain des Ténèbres de « Pest Sentient » (Phalène éveillée).
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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