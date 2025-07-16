Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.5 du 16 juillet 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.01.5, déployée le 16 juillet 2025, sur Elden Ring Nightreign.

Patch notes de la mise à jour 1.01.5, du 16 juillet 2025, d'Elden Ring Nightreign Correction d'un problème où le combat contre la forme Souverain des Ténèbres de « Pest Sentient » (Phalène éveillée) pouvait se bloquer et empêcher les joueurs de terminer l'affrontement.

Correction d'un problème où le boss pouvait apparaître en dehors de la zone de combat durant l'affrontement contre la forme Souverain des Ténèbres de « Pest Sentient » (Phalène éveillée).

PC Édition Standard → 29,99 € au lieu de 40 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 34,59 € au lieu de 55 €, soit 37 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



En ce mercredi 16 juillet 2025,. Pour être plus précis, il s'agit du, qui est à présent disponible sur toutes les plateformes de jeu concernées. Comme vous pourrez le constater, cette nouvelle mise à jour n'introduit pas de nouveautés sur le titre de FromSoftware mais, notamment ceux rencontrés par les joueurs et les joueuses lors du combat contre la version « Everdark » (Souverains des Ténèbres) du Seigneur Nocturne « Sentient Pest » (Phalène éveillée).Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :