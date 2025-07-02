Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.4 du 2 juillet 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juillet 2025 à 11h14
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.01.4, déployée le 2 juillet 2025, sur Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.4 du 2 juillet 2025, patch notes et détails
En ce mercredi 2 juillet 2025, Elden Ring Nightreign se dote d'une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.01.4, qui est désormais disponible sur toutes les plateformes de jeu concernées. Cette nouvelle mise à jour n'introduit pas de nouveautés sur le dernier titre de FromSoftware mais corrige essentiellement des problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.01.4, déployée le 2 juillet 2025, sur Elden Ring Nightreign.

Patch notes de la mise à jour 1.01.4 du 2 juillet 2025 d'Elden Ring Nightreign

Corrections

  • Le type d'arme est désormais affiché dans chaque menu d'information de l'équipement.
  • Correction d'un problème où le matchmaking échouait en boucle si deux joueurs rejoignaient puis quittaient votre équipe en même temps.
  • Correction d'un problème où l'obtention de « It's Raining ! » en multijoueur ne s'enregistrait pas correctement.
    • Remarque : Ce geste peut être débloqué en remplissant les conditions, même si vous les aviez déjà remplies auparavant.
  • Correction d'un problème où le personnage jouable pouvait revenir d'un état proche de la mort sans être vaincu, lors du combat contre le boss du troisième jour, après avoir quitté une session et relancé le jeu depuis l'écran titre.
  • Correction d'un problème où la musique de fond dans le Souvenir de Recluse ne se lançait pas correctement sous certaines conditions.
  • Correction d'un problème où quitter le jeu immédiatement après avoir rempli les conditions de fin de « Terrain instable : Cratère » n'octroyait pas le succès/trophée adéquat, malgré la réussite.
    • Remarque : Même si vous avez déjà reçu le succès/trophée, remplir à nouveau les conditions vous permettra d'obtenir à nouveau la validation.
  • Correction de plusieurs autres problèmes mineurs.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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