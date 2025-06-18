Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.3 du 18 juin 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.01.3, déployée le 18 juin 2025, sur Elden Ring Nightreign.

Patch notes de la mise à jour 1.01.3 du 18 juin 2025 d'Elden Ring Nightreign Ajustements généraux La probabilité d'obtenir des armes avec l'altération « démence » (« madness ») a été augmentée. Corrections Visibilité de l'effet de la compétence « Whirlwind » ajustée lorsque l'effet de relique « [Gardien] Increased duration for Character Skill » est actif.

Correction d'un problème où le Demon Merchant apparaissait près de la pluie nocturne lors de l'événement de malédiction associé.

Correction d'un problème où les dégâts infligés à certains ennemis, en détruisant les points faibles créés par la compétence « Marque » d'Ironeye/Œil Perçant, étaient trop élevés ou trop faibles.

Correction d'un bug où les dégâts « Lightning » reçus étaient annulés lorsqu'on était affecté par l'effet passif « Power of the Great Ancient Dragon » de l'arme « Bolt of Gransax ».

Correction d'un problème où la jauge de technique se remplissait plus que prévu en attaquant certains ennemis.

Correction d'un problème où l'effet de relique « Switching Weapons Adds an Affinity Attack » ne reflétait pas correctement l'attribut élémentaire lorsqu'il était appliqué aux Arcs et Arbalètes.

Correction d'un problème où le coût en runes pour acheter des armes non communes chez les marchands était mal calculé.

Correction d'un problème où les joueurs perdaient le combat après avoir été réanimés près de la mort face à un Seigneur nocturne ou autre boss nocturne.

Correction d'un problème en multijoueur contre un Seigneur nocturne où la caméra ne s'ajustait pas correctement si aucune cible n'était verrouillée.

Correction d'un problème où les fantômes de personnages persistants ne s'affichaient pas correctement à Limveld.

Ajout d'informations sur l'équipe de développement dans les crédits du jeu. Ajustements spécifiques à Steam Correction d'un problème où le jeu pouvait freezer momentanément ou durablement dans certains cas.

En ce mercredi 18 juin 2025,. Il s'agit, plus précisément, du, qui est désormais disponible sur toutes les plateformes de jeu. Cette nouvelle mise à jour n'apporte pas de nouveaux contenus sur le dernier né de FromSoftware mais corrige plusieurs problèmes, tout en introduisant quelques ajustements.Mais, sans plus attendre, voici