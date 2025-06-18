Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.3 du 18 juin 2025, patch notes et détails

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
Patch notes de la mise à jour 1.01.3 du 18 juin 2025 d'Elden Ring Nightreign
Ajustements généraux
- La probabilité d'obtenir des armes avec l'altération « démence » (« madness ») a été augmentée.
Corrections
- Visibilité de l'effet de la compétence « Whirlwind » ajustée lorsque l'effet de relique « [Gardien] Increased duration for Character Skill » est actif.
- Correction d'un problème où le Demon Merchant apparaissait près de la pluie nocturne lors de l'événement de malédiction associé.
- Correction d'un problème où les dégâts infligés à certains ennemis, en détruisant les points faibles créés par la compétence « Marque » d'Ironeye/Œil Perçant, étaient trop élevés ou trop faibles.
- Correction d'un bug où les dégâts « Lightning » reçus étaient annulés lorsqu'on était affecté par l'effet passif « Power of the Great Ancient Dragon » de l'arme « Bolt of Gransax ».
- Correction d'un problème où la jauge de technique se remplissait plus que prévu en attaquant certains ennemis.
- Correction d'un problème où l'effet de relique « Switching Weapons Adds an Affinity Attack » ne reflétait pas correctement l'attribut élémentaire lorsqu'il était appliqué aux Arcs et Arbalètes.
- Correction d'un problème où le coût en runes pour acheter des armes non communes chez les marchands était mal calculé.
- Correction d'un problème où les joueurs perdaient le combat après avoir été réanimés près de la mort face à un Seigneur nocturne ou autre boss nocturne.
- Correction d'un problème en multijoueur contre un Seigneur nocturne où la caméra ne s'ajustait pas correctement si aucune cible n'était verrouillée.
- Correction d'un problème où les fantômes de personnages persistants ne s'affichaient pas correctement à Limveld.
- Ajout d'informations sur l'équipe de développement dans les crédits du jeu.
Ajustements spécifiques à Steam
- Correction d'un problème où le jeu pouvait freezer momentanément ou durablement dans certains cas.
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