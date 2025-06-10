Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.2 du 10 juin 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juin 2025 à 11h51
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.01.2, déployée le 10 juin 2025, sur Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.2 du 10 juin 2025, patch notes et détails
En ce mardi 10 juin 2025, Elden Ring Nightreign s'offre une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.01.2, qui est désormais disponible sur toutes les plateformes de jeu. Comme vous vous en doutez, cette nouvelle mise à jour n'apporte pas de nouveautés sur le dernier jeu de FromSoftware mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.01.2, déployée le 10 juin 2025, sur Elden Ring Nightreign.

Patch notes de la mise à jour 1.01.2 du 10 juin 2025 d'Elden Ring Nightreign 

Corrections

  • Correction d'un problème lié à l'effet passif « Add (Magic/Lightning/Holy) to Weapon » qui, lorsqu'il était appliqué à un arc, augmentait la puissance d'attaque physique au-delà des valeurs prévues.
  • Correction d'un problème lié à certaines attaques indirectes issues de compétences d'armes qui infligeaient incorrectement la puissance élémentaire et les altérations d'état de l'arme.
  • Correction d'un problème lié aux armes dotées de l'effet passif « Projectile Damage Drop-Off Reduced » qui n'étaient pas incluses dans le butin des coffres ou des ennemis vaincus.
  • Correction d'un problème empêchant l'apparition du « Demon Merchant » lorsque certaines conditions étaient remplies pendant l'objectif personnel « Find the Demon Merchant in Limveld » d'un Souvenir de Gardien.
  • Correction d'un problème lié à Libra, Créature de la Nuit qui répétait certaines actions de manière anormale.
  • Correction d'un problème pouvant rendre le jeu instable dans certaines circonstances lors du combat contre Adel, Baron de la Nuit.
  • Correction d'un problème où il devenait impossible de secourir un joueur proche de la mort après avoir été attrapé par l'attaque de préhension de Face de Ver.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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