Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.2 du 10 juin 2025, patch notes et détails

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
Patch notes de la mise à jour 1.01.2 du 10 juin 2025 d'Elden Ring Nightreign
Corrections
- Correction d'un problème lié à l'effet passif « Add (Magic/Lightning/Holy) to Weapon » qui, lorsqu'il était appliqué à un arc, augmentait la puissance d'attaque physique au-delà des valeurs prévues.
- Correction d'un problème lié à certaines attaques indirectes issues de compétences d'armes qui infligeaient incorrectement la puissance élémentaire et les altérations d'état de l'arme.
- Correction d'un problème lié aux armes dotées de l'effet passif « Projectile Damage Drop-Off Reduced » qui n'étaient pas incluses dans le butin des coffres ou des ennemis vaincus.
- Correction d'un problème empêchant l'apparition du « Demon Merchant » lorsque certaines conditions étaient remplies pendant l'objectif personnel « Find the Demon Merchant in Limveld » d'un Souvenir de Gardien.
- Correction d'un problème lié à Libra, Créature de la Nuit qui répétait certaines actions de manière anormale.
- Correction d'un problème pouvant rendre le jeu instable dans certaines circonstances lors du combat contre Adel, Baron de la Nuit.
- Correction d'un problème où il devenait impossible de secourir un joueur proche de la mort après avoir été attrapé par l'attaque de préhension de Face de Ver.
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