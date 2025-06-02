Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.1 du 2 juin 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juin 2025 à 13h51
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.01.1, déployée le 2 juin 2025, sur Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.1 du 2 juin 2025, patch notes et détails
Comme prévu, Elden Ring Nightreign a accueilli une toute nouvelle mise à jour, le lundi 2 juin 2025. Il s'agit plus précisément du patch 1.01.1, qui apporte quelques modifications, ajustements et corrections. Cette mise à jour facilite l'expérience solo, notamment en augmentant le nombre de runes obtenues.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.01.1, déployée le 2 juin 2025, sur Elden Ring Nightreign.

Patch notes de la mise à jour 1.01.1, du 2 juin 2025, d'Elden Ring Nightreign

Ajustements exclusifs au mode solo

  • L'effet « Automatic Revival Upon Defeat » (soit la réanimation automatique en cas de défaite), qui permet une réanimation une fois par combat contre un boss (lors des nuits), a été ajouté aux expéditions en solo.
  • Le nombre de runes obtenues lors des expéditions en solo a été augmenté.

Ajustements généraux de l'équilibrage

  • Le nombre de Reliques de haute rareté obtenues en récompense à partir du Jour 3 lors des expéditions a été augmenté.
  • La probabilité d'obtenir des Reliques de haute rareté depuis les Galets pittoresques achetés au Marchand-jarre du Bastion de la Table ronde a été augmentée.

Corrections

  • Comportement de la caméra ajusté lors de l'activation de la technique ultime « Wings of Salvation » du Gardien.
  • Correction d'un bug dans la compétence « Restage » de Duchesse où les altérations d'état ne s'activaient pas correctement après accumulation via les attaques d'autres joueur.
  • Correction d'un bug où certaines attaques de Forban avec les types d'armes Greataxe et Great Hammer infligeaient plus de dégâts que prévu.
  • Correction d'un bug où certains ennemis « Those Who Live in Death » se réanimaient lorsqu'ils étaient éliminés avec la compétence « Sacred Blade ».
  • Correction d'un bug où l'altération Saignement ne s'accumulait pas correctement après un coup de la compétence « Bloody Slash ».
  • Correction d'un bug empêchant l'attaque « Ghostflame Ignition » de se déclencher dans certaines situations.
  • Correction d'un bug où l'altération Congélation ne s'appliquait pas lorsque l'onde lumineuse issue d'une attaque lourde touchait un ennemi pendant que la compétence « Moonlight Greatsword » était active.
  • Correction d'un bug ralentissant la vitesse des flèches tirées avec les compétences « Mighty Shot »  et « Enchanted Shot ».
  • Correction d'un bug où la portée du sort magique « Rock Sling » était plus longue que prévu lorsqu'il était utilisé avec un bâton équipé dans la main gauche.
  • Correction d'un bug empêchant l'effet de réduction des PV max des ennemis de s'activer après une incantation « Black Blade ».
  • Correction d'un bug où l'effet passif « Successive Attacks Negate Damage » se cumulait indéfiniment en cas d'attaques successives.
  • Correction de bugs où certains effets passifs n'affichaient pas leurs valeurs correctement.
  • Correction d'un bug empêchant l'effet spécial de relique « [Gardien] Become the target of enemy aggression when ability is activated » de s'activer dans certaines situations.
  • Correction d'un bug empêchant certains effets de s'appliquer correctement aux Reliques obtenues via les récompenses d'expéditions ou achetées au Marchand-jarre.
  • Correction d'un bug où les objets censés être obtenus après avoir terminé un Souvenir n'étaient pas récupérables si le joueur changeait de personnage avant la fin.
  • Correction de plusieurs bugs liés aux attaques et comportements de certains ennemis.
  • Correction d'un bug pouvant provoquer une instabilité du jeu lors des combats contre certains ennemis.
  • Correction d'un bug de rendu graphique pendant les combats contre certains ennemis.
  • Correction d'informations incorrectes dans les crédits du personnel.
  • Correction de certains textes.
  • Correction d'un bug où certains effets sonores ne se jouaient pas correctement.
  • Correction d'un bug où l'effet « Sortir du Souvenir » ne s'affichait pas lors d'une Souvenir du Rôdeur sur certaines plateformes.
  • Correction d'un bug où le HUD ne s'affichait pas sur certaines plateformes.
  • Correction d'un bug pouvant provoquer un crash du jeu dans quelques circonstances sur certaines plateformes.
  • Correction d'un bug empêchant les expéditions ou la reconnexion aux sessions de fonctionner dans certaines conditions sur quelques plateformes.
  • Correction d'un bug empêchant la lecture correcte de la musique d'ambiance dans certaines situations sur quelques plateformes.

Ajustements spécifiques à Steam

  • Correction d'un bug graphique où certains éléments n'étaient pas rendus correctement lorsque le préréglage « Low » était activé dans les Graphismes.
  • Correction d'un bug empêchant parfois l'action Grimper de fonctionner correctement avec le clavier.
  • Correction d'un bug rendant l'action Grimper difficile à réaliser avec une manette.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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