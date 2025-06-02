Elden Ring Nightreign : MàJ 1.01.1 du 2 juin 2025, patch notes et détails

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
Patch notes de la mise à jour 1.01.1, du 2 juin 2025, d'Elden Ring Nightreign
Ajustements exclusifs au mode solo
- L'effet « Automatic Revival Upon Defeat » (soit la réanimation automatique en cas de défaite), qui permet une réanimation une fois par combat contre un boss (lors des nuits), a été ajouté aux expéditions en solo.
- Le nombre de runes obtenues lors des expéditions en solo a été augmenté.
Ajustements généraux de l'équilibrage
- Le nombre de Reliques de haute rareté obtenues en récompense à partir du Jour 3 lors des expéditions a été augmenté.
- La probabilité d'obtenir des Reliques de haute rareté depuis les Galets pittoresques achetés au Marchand-jarre du Bastion de la Table ronde a été augmentée.
Corrections
- Comportement de la caméra ajusté lors de l'activation de la technique ultime « Wings of Salvation » du Gardien.
- Correction d'un bug dans la compétence « Restage » de Duchesse où les altérations d'état ne s'activaient pas correctement après accumulation via les attaques d'autres joueur.
- Correction d'un bug où certaines attaques de Forban avec les types d'armes Greataxe et Great Hammer infligeaient plus de dégâts que prévu.
- Correction d'un bug où certains ennemis « Those Who Live in Death » se réanimaient lorsqu'ils étaient éliminés avec la compétence « Sacred Blade ».
- Correction d'un bug où l'altération Saignement ne s'accumulait pas correctement après un coup de la compétence « Bloody Slash ».
- Correction d'un bug empêchant l'attaque « Ghostflame Ignition » de se déclencher dans certaines situations.
- Correction d'un bug où l'altération Congélation ne s'appliquait pas lorsque l'onde lumineuse issue d'une attaque lourde touchait un ennemi pendant que la compétence « Moonlight Greatsword » était active.
- Correction d'un bug ralentissant la vitesse des flèches tirées avec les compétences « Mighty Shot » et « Enchanted Shot ».
- Correction d'un bug où la portée du sort magique « Rock Sling » était plus longue que prévu lorsqu'il était utilisé avec un bâton équipé dans la main gauche.
- Correction d'un bug empêchant l'effet de réduction des PV max des ennemis de s'activer après une incantation « Black Blade ».
- Correction d'un bug où l'effet passif « Successive Attacks Negate Damage » se cumulait indéfiniment en cas d'attaques successives.
- Correction de bugs où certains effets passifs n'affichaient pas leurs valeurs correctement.
- Correction d'un bug empêchant l'effet spécial de relique « [Gardien] Become the target of enemy aggression when ability is activated » de s'activer dans certaines situations.
- Correction d'un bug empêchant certains effets de s'appliquer correctement aux Reliques obtenues via les récompenses d'expéditions ou achetées au Marchand-jarre.
- Correction d'un bug où les objets censés être obtenus après avoir terminé un Souvenir n'étaient pas récupérables si le joueur changeait de personnage avant la fin.
- Correction de plusieurs bugs liés aux attaques et comportements de certains ennemis.
- Correction d'un bug pouvant provoquer une instabilité du jeu lors des combats contre certains ennemis.
- Correction d'un bug de rendu graphique pendant les combats contre certains ennemis.
- Correction d'informations incorrectes dans les crédits du personnel.
- Correction de certains textes.
- Correction d'un bug où certains effets sonores ne se jouaient pas correctement.
- Correction d'un bug où l'effet « Sortir du Souvenir » ne s'affichait pas lors d'une Souvenir du Rôdeur sur certaines plateformes.
- Correction d'un bug où le HUD ne s'affichait pas sur certaines plateformes.
- Correction d'un bug pouvant provoquer un crash du jeu dans quelques circonstances sur certaines plateformes.
- Correction d'un bug empêchant les expéditions ou la reconnexion aux sessions de fonctionner dans certaines conditions sur quelques plateformes.
- Correction d'un bug empêchant la lecture correcte de la musique d'ambiance dans certaines situations sur quelques plateformes.
Ajustements spécifiques à Steam
- Correction d'un bug graphique où certains éléments n'étaient pas rendus correctement lorsque le préréglage « Low » était activé dans les Graphismes.
- Correction d'un bug empêchant parfois l'action Grimper de fonctionner correctement avec le clavier.
- Correction d'un bug rendant l'action Grimper difficile à réaliser avec une manette.
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