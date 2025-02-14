Elden Ring Nightreign : Le contenu du DLC déjà révélé

De premiers détails concernant le DLC d'Elden Ring Nightreign ont, récemment, été dévoilés.

De premières informations sur le DLC d'Elden Ring Nightreign

Au moment de l'annonce de la date de sortie d', FromSoftware a précisé le contenu des éditions prévues pour son jeu. Deux d'entre elles mentionnent un DLC, qui devrait sortir après le lancement du soft. Il y a peu de temps,En effet,, et ce, plus précisément dans la description de l'édition Deluxe. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui achèteront la version Deluxe d'auront accès au jeu de base, à un artbook et une bande-son numériques, en plus d'un DLC.Ledit contenu additionnel prévu pour, qui sera disponible « au 4e trimestre 2025 », ajoutera de nouveaux contenus, à savoir des « personnages jouables et des boss supplémentaires », selon les détails disponibles sur Steam. Il se peut que les informations disparaissent dans peu de temps.Évidemment, pour le moment, nous n'en savons pas plus. Toutefois, ces premiers détails indiquent que le DLC d'aura un contenu plutôt conséquent et surtout intéressant. Nul doute que FromSoftware nous en dira plus à son sujet en temps et en heure.Comme vous le savez probablement déjà,sort le 30 mai 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.