Elden Ring Nightreign : Le contenu du DLC déjà révélé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 février 2025 à 14h31
De premiers détails concernant le DLC d'Elden Ring Nightreign ont, récemment, été dévoilés.
Elden Ring Nightreign : Le contenu du DLC déjà révélé
Au moment de l'annonce de la date de sortie d'Elden Ring Nightreign, FromSoftware a précisé le contenu des éditions prévues pour son jeu. Deux d'entre elles mentionnent un DLC, qui devrait sortir après le lancement du soft. Il y a peu de temps, des détails concernant le contenu du DLC d'Elden Ring Nightreign sont apparus sur la Toile.

De premières informations sur le DLC d'Elden Ring Nightreign

En effet, la page Steam d'Elden Ring Nightreign laisse apparaître quelques informations au sujet du DLC du titre de FromSoftware, et ce, plus précisément dans la description de l'édition Deluxe. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui achèteront la version Deluxe d'Elden Ring Nightreign auront accès au jeu de base, à un artbook et une bande-son numériques, en plus d'un DLC.

Ledit contenu additionnel prévu pour Elden Ring Nightreign, qui sera disponible « au 4e trimestre 2025 », ajoutera de nouveaux contenus, à savoir des « personnages jouables et des boss supplémentaires », selon les détails disponibles sur Steam. Il se peut que les informations disparaissent dans peu de temps.

elden-ring-nightreign-description-edition-deluxe
Évidemment, pour le moment, nous n'en savons pas plus. Toutefois, ces premiers détails indiquent que le DLC d'Elden Ring Nightreign aura un contenu plutôt conséquent et surtout intéressant. Nul doute que FromSoftware nous en dira plus à son sujet en temps et en heure.

Miniature vidéo

Comme vous le savez probablement déjà, Elden Ring Nightreign sort le 30 mai 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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