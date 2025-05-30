Elden Ring Nightreign : La liste complète des trophées et des succès

Elden Ring Nightreign propose plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 %/Platine du jeu de FromSoftware. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et des succès d'Elden Ring Nightreign

Le mystérieux Bastion de la Table ronde → Atteindre le mystérieux Bastion de la Table ronde.

→ Atteindre le mystérieux Bastion de la Table ronde. Les Seigneurs Nocturnes → Les seigneurs nocturnes sont apparus.

→ Les seigneurs nocturnes sont apparus. La Nuit tombe → L'Aspect nocturne est apparu.

→ L'Aspect nocturne est apparu. La Duchesse prend part au combat → La Duchesse est devenue un personnage jouable.

→ La Duchesse est devenue un personnage jouable. La Revenante prend part au combat → La Revenante est devenue un personnage jouable.

→ La Revenante est devenue un personnage jouable. Aube → Atteindre la fin.

→ Atteindre la fin. Tricéphale → Vaincre Gladius, bête de la Nuit.

→ Vaincre Gladius, bête de la Nuit. Gueule béante → Vaincre Adel, baron de la Nuit.

→ Vaincre Adel, baron de la Nuit. Phalène éveillée → Vaincre Gnoster, sage de la Nuit.

→ Vaincre Gnoster, sage de la Nuit. Augure → Vaincre Maris, océans de la Nuit.

→ Vaincre Maris, océans de la Nuit. Bête de l'équilibre → Vaincre Libra, créature de la Nuit.

→ Vaincre Libra, créature de la Nuit. Chevalier de l'errance obscure → Vaincre Fulghor, champion de la Lueur Nocturne.

→ Vaincre Fulghor, champion de la Lueur Nocturne. Fendebrume → Vaincre Caligo, miasme de la Nuit.

→ Vaincre Caligo, miasme de la Nuit. Aspect nocturne → Vaincre Heolstor, Seigneur nocturne.

→ Vaincre Heolstor, Seigneur nocturne. Conquérant de la nuit → Vaincre tous les Seigneurs nocturnes.

→ Vaincre tous les Seigneurs nocturnes. Relique → Invoquer le pouvoir d'une relique une première fois.

→ Invoquer le pouvoir d'une relique une première fois. Esthète → Changer de tenue dans la garde-robe une première fois.

→ Changer de tenue dans la garde-robe une première fois. Réceptacle → Accomplir un rite de relique différent une première fois dans un nouveau réceptacle.

→ Accomplir un rite de relique différent une première fois dans un nouveau réceptacle. Arme légendaire → Obtenir une arme légendaire pour la première fois.

→ Obtenir une arme légendaire pour la première fois. Cime → Percer le secret de la Cime.

→ Percer le secret de la Cime. Le Cratère → Percer le secret du Cratère.

→ Percer le secret du Cratère. Bois putréfiés → Percer le secret des Bois putréfies.

→ Percer le secret des Bois putréfies. Noklateo, la ville nimbée → Percer le secret de Noklateo, la ville nimbée.

→ Percer le secret de Noklateo, la ville nimbée. Terrain rare → Percer le secret de tous les terrains rares.

→ Percer le secret de tous les terrains rares. Réceptacles obtenus → Obtenir de nombreux réceptacles.

→ Obtenir de nombreux réceptacles. La voie des champions → Vaincre le Seigneur nocturne avec tous les personnages.

→ Vaincre le Seigneur nocturne avec tous les personnages. Maîtrise → Atteindre le niveau maximal.

→ Atteindre le niveau maximal. Fioles sacrées remplies → Obtenir une grande quantité de fioles sacrées.

→ Obtenir une grande quantité de fioles sacrées. Pouvoir secret → Vaincre 10 ennemis majeurs ou plus en une expédition.

→ Vaincre 10 ennemis majeurs ou plus en une expédition. Geôle ancienne → Terminer la geôle ancienne.

→ Terminer la geôle ancienne. Inflexibilité et détermination → Obtenir plusieurs pièces d'équipement très rares en une expédition.

→ Obtenir plusieurs pièces d'équipement très rares en une expédition. Déchu → Terminer le raid du Déchu.

→ Terminer le raid du Déchu. Nuée de sauterelles → Terminer le raid de la Phalène éveillée.

→ Terminer le raid de la Phalène éveillée. Typhon → Terminer le raid de l'Augure.

→ Terminer le raid de l'Augure. Véritable arbitre → Terminer le raid de la Bête de l'équilibre.

→ Terminer le raid de la Bête de l'équilibre. Bourreau du Seigneur nocturne → Vaincre 3 Seigneurs nocturnes différents à la suite.







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Comme un très grand nombre de jeux,. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent décrocher le 100 % ou bien Platine du nouveau jeu de FromSoftware et de Bandai Namco doivent nécessairement la consulter et s'intéresser aux intitulés. De ce fait, ci-dessous, nous vous partageonsPour empocher le 100 % ou bien Platine d', qui est baptisé « Règne de la Nuit », les joueurs et les joueuses doivent affronter tous les Nightlords/Seigneurs Nocturnes mais aussi effectuer des actions bien précises lors leurs expéditions (runs). Mais, sans plus attendre, voici(attention, certains intitulés pourraient vous spoiler) :Rappelons, pour conclure, qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :