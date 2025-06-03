Elden Ring Nightreign : FromSoftware annonce une nouvelle qui va grandement plaire

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 juin 2025 à 10h08
FromSoftware a, récemment, partagé une excellente nouvelle aux joueurs et aux joueuses d'Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : FromSoftware annonce une nouvelle qui va grandement plaire
Comme vous le savez probablement déjà, Elden Ring Nightreign propose une expérience coopérative (jusqu'à 3 joueurs) et peut également être parcouru en solo. L'absence d'un mode duo n'est, évidemment, pas passée inaperçue auprès de la critique et de la communauté. Fort heureusement, cela sera bientôt de l'histoire ancienne : le duo arrive bien sur Elden Ring Nightreign, et ce, dans peu de temps.

Le mode duo débarque prochainement sur Elden Ring Nightreign

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X d'Elden Ring, FromSoftware a annoncé qu'un mode duo sera bientôt proposé sur Elden Ring Nightreign. Par le passé, le studio de développement avait indiqué que celui-ci pourrait arriver après le lancement du jeu, sans pour autant donner une véritable confirmation. Comme vous l'aurez compris, cela sera donc bien le cas.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, FromSoftware n'a, malheureusement, pas précisé quand le mode duo sera implanté sur Elden Ring Nightreign et a, simplement, déclaré que les expéditions à deux joueurs arrivent à « une date ultérieure ». Évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Elden Ring Nightreign accueillera de nouveaux contenus bientôt

En complément, le studio de développement FromSoftware a indiqué qu'Elden Ring Nightreign va recevoir de nouveaux contenus dans les semaines à venir. En plus du DLC prévu pour cette année, les joueurs et les joueuses peuvent ainsi s'attendre à « des combats améliorés contre les Seigneurs Nocturnes existants », qui se rendront disponibles en ce mois de juin 2025. Là encore, aucune date précise n'a été communiquée.
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Elden Ring Nightreign passe la barre des 3 millions de joueurs

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Disponible depuis le 30 mai 2025, Elden Ring Nightreign culmine, à présent, à plus de 3,5 millions de joueurs. Cette statistique a, ainsi, été atteinte en seulement 5 jours. Un chiffre plutôt conséquent, vous en conviendrez certainement. Il y a, d'ailleurs, fort à parier que celui-ci grimpera encore dans les prochaines semaines, et probablement encore plus après l'arrivée du mode duo.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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