Elden Ring Nightreign : FromSoftware annonce une nouvelle qui va grandement plaire

FromSoftware a, récemment, partagé une excellente nouvelle aux joueurs et aux joueuses d'Elden Ring Nightreign.

Le mode duo débarque prochainement sur Elden Ring Nightreign

But the Night is far from over.

In addition to the DLC releasing later this year, new additions will be gradually implemented, including enhanced fights against existing Nightlords starting this month, as well as Duo Expeditions at a later date.

Thank you for your support. — ELDEN RING (@ELDENRING) June 3, 2025

Elden Ring Nightreign accueillera de nouveaux contenus bientôt







Elden Ring Nightreign passe la barre des 3 millions de joueurs

PC Édition Standard → 29,9 € au lieu de 40 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 46,09 € au lieu de 55 €, soit 16 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,propose une expérience coopérative (jusqu'à 3 joueurs) et peut également être parcouru en solo. L'absence d'un mode duo n'est, évidemment, pas passée inaperçue auprès de la critique et de la communauté. Fort heureusement, cela sera bientôt de l'histoire ancienne :En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X d'Elden Ring,. Par le passé, le studio de développement avait indiqué que celui-ci pourrait arriver après le lancement du jeu, sans pour autant donner une véritable confirmation. Comme vous l'aurez compris, cela sera donc bien le cas.À l'heure où nous écrivons ces lignes, FromSoftware n'a, malheureusement, pas précisé quand le mode duo sera implanté suret a, simplement, déclaré que les expéditions à deux joueurs arrivent à « une date ultérieure ». Évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.En complément, le studio de développement FromSoftware a indiqué qu'. En plus du DLC prévu pour cette année, les joueurs et les joueuses peuvent ainsi s'attendre à « des combats améliorés contre les Seigneurs Nocturnes existants », qui se rendront disponibles en ce mois de juin 2025. Là encore, aucune date précise n'a été communiquée.Disponible depuis le 30 mai 2025,culmine, à présent, à plus de 3,5 millions de joueurs. Cette statistique a, ainsi, été atteinte en seulement 5 jours. Un chiffre plutôt conséquent, vous en conviendrez certainement. Il y a, d'ailleurs, fort à parier que celui-ci grimpera encore dans les prochaines semaines, et probablement encore plus après l'arrivée du mode duo.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :