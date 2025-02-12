Elden Ring Nightreign explique son concept et le fonctionnement d'une partie

De récentes informations apportent de nombreuses explications au sujet du concept d'Elden Ring Nightreign et le déroulement d'une partie sur le nouveau jeu de FromSoftware.
Depuis sa toute première annonce, qui remonte à la cérémonie des Game Awards 2024, Elden Ring Nightreign
reste quelque peu mystérieux pour la communauté, tant ce nouveau titre de FromSoftware offre « une nouvelle expérience en réimaginant la structure même du jeu
[Elden Ring] ». Fort heureusement, de récentes informations permettent de mieux saisir le concept d'Elden Ring Nightreign et le fonctionnement de chaque partie
.
Le concept d'Elden Ring Nightreign et les parties expliqués
Elden Ring Nightreign, qu'est-ce que c'est ?
Grâce à un article du site Xbox Wire, qui propose une vingtaine de questions et réponses avec la participation de Junya Ishizaki, occupant le poste de « Battle Director » sur le titre, il est désormais plus aisé de comprendre le concept d'Elden Ring Nightreign
.
Ainsi, nous apprenons qu'Elden Ring Nightreign peut être considéré comme un « RPG en sessions », mais emprunte, en réalité, beaucoup de mécaniques à d'autres genres, dont le battle royale
. Le tout devient plus aisé à comprendre, grâce aux explications fournies à propos du déroulement d'une partie, qui est un cycle de trois jours et nuits (d'environ 35 à 40 minutes), sur Elden Ring Nightreign
.
L'objectif et le déroulement d'une partie sur Elden Ring Nightreign
Sur Elden Ring Nightreign
, les joueurs et les joueuses seront amenés à sélectionner un « Nightfarer », disposant de ses propres compétences et d'un « pouvoir ultime
», parmi les 8 proposés. Par la suite, et donc après un bref passage au Bastion de la Table Ronde, ces derniers se retrouveront « déployé dans Limveld
» : « [...] Comme dans Fortnite, Apex Legends ou PUBG, chaque session de Nightreign commence par une phase de descente aérienne. Votre personnage s'accroche aux serres d'un immense Faucon Spectral et plane au-dessus de la carte
[...] ».
Après avoir atterri, nous devrons explorer la carte, qui est « beaucoup plus petite que celle d'Elden Ring
», afin de récupérer du loot puissant mais aussi des runes, permettant de monter de niveau. Contrairement à son ainé, Elden Ring Nightreign
ne proposera pas de monter des statistiques, mais simplement de progresser du niveau 1 à 2, puis à 3, et ainsi de suite.
Pendant cette phase d'exploration, les joueurs devront tout de même faire attention au « Circle of Flame », qui se resserre progressivement (comme dans un battle royale), jusqu'à l'emplacement d'un boss, apparaissant chaque nuit. À la troisième nuit, c'est un Nightlord, bien plus coriace que les boss des premières nuits, que les joueurs devront affronter.
Pour savoir tout ce que cela donne manette en main, il va falloir patienter jusqu'au 30 mai 2025. Date à laquelle Elden Ring Nightreign
se rendra disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
commentaire (0)