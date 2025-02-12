Elden Ring Nightreign explique son concept et le fonctionnement d'une partie

De récentes informations apportent de nombreuses explications au sujet du concept d'Elden Ring Nightreign et le déroulement d'une partie sur le nouveau jeu de FromSoftware.

Le concept d'Elden Ring Nightreign et les parties expliqués

Elden Ring Nightreign, qu'est-ce que c'est ?

We answer 20 of your burning questions about FromSoftware's upcoming Elden Ring Nightreign, launching May 30: https://t.co/i5D3WGfaU6 — Xbox Wire (@XboxWire) February 12, 2025

L'objectif et le déroulement d'une partie sur Elden Ring Nightreign







Depuis sa toute première annonce, qui remonte à la cérémonie des Game Awards 2024,reste quelque peu mystérieux pour la communauté, tant ce nouveau titre de FromSoftware offre « une nouvelle expérience en réimaginant la structure même du jeu [Elden Ring] ». Fort heureusement, deGrâce à un article du site Xbox Wire, qui propose une vingtaine de questions et réponses avec la participation de Junya Ishizaki, occupant le poste de « Battle Director » sur le titre,Ainsi, nous apprenons qu'. Le tout devient plus aisé à comprendre, grâce aux explications fournies à propos du déroulement d'une partie, qui est un cycle de trois jours et nuits (d'environ 35 à 40 minutes), surSur, les joueurs et les joueuses seront amenés à sélectionner un « Nightfarer », disposant de ses propres compétences et d'un « pouvoir ultime », parmi les 8 proposés. Par la suite, et donc après un bref passage au Bastion de la Table Ronde, ces derniers se retrouveront « déployé dans Limveld » : « [...] Comme dans Fortnite, Apex Legends ou PUBG, chaque session de Nightreign commence par une phase de descente aérienne. Votre personnage s'accroche aux serres d'un immense Faucon Spectral et plane au-dessus de la carte [...] ».Après avoir atterri, nous devrons explorer la carte, qui est « beaucoup plus petite que celle d'Elden Ring », afin de récupérer du loot puissant mais aussi des runes, permettant de monter de niveau. Contrairement à son ainé,ne proposera pas de monter des statistiques, mais simplement de progresser du niveau 1 à 2, puis à 3, et ainsi de suite.Pendant cette phase d'exploration, les joueurs devront tout de même faire attention au « Circle of Flame », qui se resserre progressivement (comme dans un battle royale), jusqu'à l'emplacement d'un boss, apparaissant chaque nuit. À la troisième nuit, c'est un Nightlord, bien plus coriace que les boss des premières nuits, que les joueurs devront affronter.Pour savoir tout ce que cela donne manette en main, il va falloir patienter jusqu'au 30 mai 2025. Date à laquellese rendra disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.