Elden Ring Nightreign : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Les joueurs et les joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC d'Elden Ring Nightreign avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à Elden Ring Nightreign sur PC avec une manette ?







PC Édition Standard → 29,9 € au lieu de 40 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 46,09 € au lieu de 55 €, soit 16 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Sorti à la fin du mois de mai 2025 sur diverses plateformes de jeu,, qui est développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco, est un jeu coopératif, plongé dans l'univers d'Elden Ring. De nombreuses personnes au sein de la communauté comptent parcourir le nouveau né de FromSoftware, en solo ou bien avec des amis (de la coopération en ligne jusqu'à trois joueurs est de la partie).D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent, plutôt qu'avec le clavier et la souris.Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que. Cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui préfèrent utiliser un contrôleur pour ce genre de jeu.Remarquons que FromSoftware et Bandai Namco ont, notamment, partagé cette information sur la page Steam du titre. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart figurant dans la colonne de droite, nous pouvons lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».À cet endroit, les équipes en charge précisent que les joueurs et les joueuses peuvent utiliser des manettes Xbox ou bien PlayStation. En outre, le studio conseille à la communauté de faire usage d'un contrôleur. Ainsi,, il vous suffit de brancher votre périphérique (et ce, selon les possibilités d'un point de vue connectique de celui-ci).Rappelons, en guise de conclusion, qu'débarque le 30 mai 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :