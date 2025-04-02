Elden Ring Nightreign dévoile un nouveau personnage jouable, Ironeye

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 avril 2025 à 10h12
FromSoftware et Bandai Namco ont, récemment, partagé une nouvelle vidéo présentant Ironeye, un personnage jouable d'Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign dévoile un nouveau personnage jouable, Ironeye
Étant donné que la sortie d'Elden Ring Nightreign arrive à grand-pas, FromSoftware et Bandai Namco commencent à accélérer leur communication autour de ce nouveau jeu, plongé dans l'univers d'Elden Ring. Ainsi, il y a très peu de temps, les équipes en charge ont partagé une vidéo et des informations à propos de l'un des personnages jouables d'Elden Ring Nightreign, soit Ironeye.

Le Nightfarer, Ironeye, d'Elden Ring Nightreign révélé

En effet, FromSoftware et Bandai Namco ont partagé, sur la chaîne YouTube de l'éditeur du jeu, une toute nouvelle vidéo présentant Ironeye, soit un personnage jouable (aussi dit « Nightfarer ») d'Elden Ring Nightreign.

Cette nouvelle communication, dont la durée est légèrement inférieure à une minute, nous montre donc les caractéristiques et aptitudes d'Ironeye : doté d'un arc, ce personnage jouable semble aussi agile que rapide et privilégie les attaques à distance. Nous pouvons, notamment, le voir glisser entre les jambes d'un ennemi pour passer derrière lui, utiliser un mur pour se propulser en l'air afin d'éviter une attaque, ou encore tirer une flèche pendant un saut. Des mécaniques de gameplay qui semblent intéressantes sur le papier et qui font d'Ironeye un personnage jouable plutôt pertinent en tant que soutien. Reste à savoir ce que cela donnera manette en main, évidemment.

Miniature vidéo

Dans une récente publication sur le compte Twitter/X d'Elden Ring, les mots accompagnant cette nouvelle vidéo sont les suivants : « Rapides et inébranlables, tes flèches apporteront la mort. Que ton but soit juste et qu'il traverse les ténèbres ». Deux phrases qui posent le ton. 
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign doit sortir le 30 mai 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. D'après les dernières informations connues, un DLC est prévu.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Nightreign 15 janvier 2026

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.1 du 17 décembre 2025, patch notes et détails
Nightreign 17 décembre 2025

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.1 du 17 décembre 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.1 d'Elden Ring Nightreign, qui a été déployée le 17 décembre 2025.
Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows cartonne avec déjà 2 millions de ventes
Nightreign 08 décembre 2025

Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows cartonne avec déjà 2 millions de ventes

Malgré des retours mitigés, le nouveau et premier DLC d'Elden Ring Nightreign, The Forsaken Hollows, est un vrai succès commercial, à en juger par les derniers chiffres connus.

commentaire (0)