Elden Ring Nightreign dévoile un nouveau personnage jouable, Ironeye

FromSoftware et Bandai Namco ont, récemment, partagé une nouvelle vidéo présentant Ironeye, un personnage jouable d'Elden Ring Nightreign.

Le Nightfarer, Ironeye, d'Elden Ring Nightreign révélé

Swift and unwavering, let your arrows bring death.

May your aim be true, and cut through the darkness.



Pre-order #ELDENRING #NIGHTREIGN: https://t.co/aQ7K2KzCI1 pic.twitter.com/HaUZWP914t — ELDEN RING (@ELDENRING) April 1, 2025

Étant donné que la sortie d'arrive à grand-pas, FromSoftware et Bandai Namco commencent à accélérer leur communication autour de ce nouveau jeu, plongé dans l'univers d'Elden Ring. Ainsi, il y a très peu de temps, les équipes en charge ont partagéEn effet, FromSoftware et Bandai Namco ont partagé, sur la chaîne YouTube de l'éditeur du jeu,Cette nouvelle communication, dont la durée est légèrement inférieure à une minute, nous montre donc: doté d'un arc, ce personnage jouable semble aussi agile que rapide et privilégie les attaques à distance. Nous pouvons, notamment, le voir glisser entre les jambes d'un ennemi pour passer derrière lui, utiliser un mur pour se propulser en l'air afin d'éviter une attaque, ou encore tirer une flèche pendant un saut. Des mécaniques de gameplay qui semblent intéressantes sur le papier et qui font d'Ironeye un personnage jouable plutôt pertinent en tant que soutien. Reste à savoir ce que cela donnera manette en main, évidemment.Dans une récente publication sur le compte Twitter/X d'Elden Ring, les mots accompagnant cette nouvelle vidéo sont les suivants : « Rapides et inébranlables, tes flèches apporteront la mort. Que ton but soit juste et qu'il traverse les ténèbres ». Deux phrases qui posent le ton.Rappelons, en guise de conclusion, qu'doit sortir le 30 mai 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. D'après les dernières informations connues, un DLC est prévu.