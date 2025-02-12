Elden Ring Nightreign dévoile sa date de sortie

FromSoftware a, très récemment, annoncé la date de sortie d'Elden Ring Nightreign, qui arrive dans peu de temps.

Elden Ring Nightreign nous donne rendez-vous en mai 2025







Depuis la toute première annonce concernant, les joueurs et les joueuses sont impatients d'en savoir plus à propos du nouveau jeu de FromSoftware. Ces derniers seront, dès lors, ravis d'apprendre qu'En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X d'Elden Ring ainsi que celui de PlayStation, nous savons à présent quand nous pourrons plonger dans le nouveau titre de FromSoftware :Pour l'occasion,. Autant dire qu'il y en a pour tous les budgets. Une édition standard est bien entendu au programme, en plus d'une version Deluxe, qui comprend un DLC, l'artbook digital et la soundtrack. Une édition Collector pourest également de la partie : celle-ci contient notamment une statue de « Wylder » de 25 cm, en plus d'un steelbook, de la soundtrack, d'un artbook de 40 pages et de diverses cartes de « Nightfarers ». Selon les informations partagées, toutes celles et ceux qui précommanderontrecevront en bonus le geste « It's Raining ! ».Rendez-vous donc le 30 mai 2025 pour parcourir, qui propose, pour rappel, de la coopération à 3 joueurs. Le titre de FromSoftware débarque à cette date sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi sur PC (via Steam).