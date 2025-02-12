Elden Ring Nightreign dévoile sa date de sortie

FromSoftware a, très récemment, annoncé la date de sortie d'Elden Ring Nightreign, qui arrive dans peu de temps.
Depuis la toute première annonce concernant Elden Ring Nightreign
, les joueurs et les joueuses sont impatients d'en savoir plus à propos du nouveau jeu de FromSoftware. Ces derniers seront, dès lors, ravis d'apprendre qu'Elden Ring Nightreign dispose, désormais, de sa date de sortie
.
Elden Ring Nightreign nous donne rendez-vous en mai 2025
En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X d'Elden Ring ainsi que celui de PlayStation, nous savons à présent quand nous pourrons plonger dans le nouveau titre de FromSoftware : Elden Ring Nightreign sort le 30 mai 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC
.
Pour l'occasion, FromSoftware a dévoilé un court trailer, présentant les différentes éditions prévues pour Elden Ring Nightreign
. Autant dire qu'il y en a pour tous les budgets. Une édition standard est bien entendu au programme, en plus d'une version Deluxe, qui comprend un DLC, l'artbook digital et la soundtrack. Une édition Collector pour Elden Ring Nightreign
est également de la partie : celle-ci contient notamment une statue de « Wylder » de 25 cm, en plus d'un steelbook, de la soundtrack, d'un artbook de 40 pages et de diverses cartes de « Nightfarers ». Selon les informations partagées, toutes celles et ceux qui précommanderont Elden Ring Nightreign
recevront en bonus le geste « It's Raining ! ».
Rendez-vous donc le 30 mai 2025 pour parcourir Elden Ring Nightreign
, qui propose, pour rappel, de la coopération à 3 joueurs. Le titre de FromSoftware débarque à cette date sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi sur PC (via Steam).
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