Elden Ring Nightreign : Des codes pour le test technique de février vendus à des prix mirobolants

Des codes pour le test technique d'Elden Ring Nightreign, du mois de février 2025, sont vendus sur la Toile, et à des prix fous.

Des codes pour le test d'Elden Ring Nightreign vendus sur la Toile







14 février → De 12h à 15h.

15 février → De 4h à 7 h - De 20h à 23h.

16 février → De 12h à 15h.

17 février → De 4h à 7h.

Comme vous le savez probablement déjà,va bénéficier d'un test technique, prévu au cours du mois de février 2025 et auquel les joueurs et les joueuses peuvent s'inscrire pour essayer le titre de FromSoftware avant sa sortie.En effet, en se rendant notamment sur eBay,. Les prix varient grandement, mais certains n'hésitent pas à proposer leur code d'accès à plus de 200 dollars. Le tarif le plus élevé, à ce jour, est de 300 dollars. Une pratique qui devient, malheureusement, monnaie courante.Évidemment, il n'est pas recommandé d'opter pour cette option et donc de payer un code pour participer au test technique d'. D'autant plus qu'il n'est pas sûr de le recevoir, après la transaction effectuée. Il est donc préférable de s'y inscrire (ce qui est gratuit) par soi-même et d'attendre un potentiel mail de la part de FromSoftware.En ce qui concerne le test technique d'du mois de février 2025, rappelons que celui-ci ne sera proposé que pendant certaines heures, et ce, selon le calendrier suivant :Rappelons, en guise de conclusion, qu'ne bénéficie pas encore de date de sortie mais doit arriver au cours de cette année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.