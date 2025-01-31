Elden Ring Nightreign : Des codes pour le test technique de février vendus à des prix mirobolants

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 janvier 2025 à 16h33
Des codes pour le test technique d'Elden Ring Nightreign, du mois de février 2025, sont vendus sur la Toile, et à des prix fous.
Elden Ring Nightreign : Des codes pour le test technique de février vendus à des prix mirobolants
Comme vous le savez probablement déjà, Elden Ring Nightreign va bénéficier d'un test technique, prévu au cours du mois de février 2025 et auquel les joueurs et les joueuses peuvent s'inscrire pour essayer le titre de FromSoftware avant sa sortie. Certains ont déjà reçu une confirmation de participation de la part du studio et proposent leur code d'accès au test d'Elden Ring Nightreign à la vente.

Des codes pour le test d'Elden Ring Nightreign vendus sur la Toile

En effet, en se rendant notamment sur eBay, il est possible de voir que des internautes vendent leur code donnant accès au test technique d'Elden Ring Nightreign. Les prix varient grandement, mais certains n'hésitent pas à proposer leur code d'accès à plus de 200 dollars. Le tarif le plus élevé, à ce jour, est de 300 dollars. Une pratique qui devient, malheureusement, monnaie courante.

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Évidemment, il n'est pas recommandé d'opter pour cette option et donc de payer un code pour participer au test technique d'Elden Ring Nightreign. D'autant plus qu'il n'est pas sûr de le recevoir, après la transaction effectuée. Il est donc préférable de s'y inscrire (ce qui est gratuit) par soi-même et d'attendre un potentiel mail de la part de FromSoftware.
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En ce qui concerne le test technique d'Elden Ring Nightreign du mois de février 2025, rappelons que celui-ci ne sera proposé que pendant certaines heures, et ce, selon le calendrier suivant : 
  • 14 février → De 12h à 15h.
  • 15 février → De 4h à 7 h - De 20h à 23h.
  • 16 février → De 12h à 15h.
  • 17 février → De 4h à 7h.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign ne bénéficie pas encore de date de sortie mais doit arriver au cours de cette année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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