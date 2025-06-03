Elden Ring Nightreign : Cratère du volcan, comment terminer cet événement de terrain ?

Nous vous expliquons comment terminer l'événement de terrain Cratère du volcan sur Elden Ring Nightreign.

Comment finir l'événement de terre instable Cratère du volcan sur Elden Ring Nightreign ?

L'événement de terrain Cratère du volcan, quand apparaît-il sur Elden Ring Nightreign ?

Elden Ring Nightreign vous permet de supprimer les événements de terrain/terre instable : pour cela, il suffit d'interagir avec un lit, situé au Bastion de la Table ronde, afin de faire passer le temps. Cependant, nous ne vous conseillons pas de le faire, étant donné que des récompenses intéressantes sont à la clé et que ces événements sont liés à des trophées/succès.

Finir la terre instable Cratère du volcan sur Elden Ring Nightreign

Au cours de leurs expéditions sur, les joueurs et les joueuses pourront constater quelques changements sur la carte, apparaissant via des événements dits «». Le premier d'entre eux fait apparaître unà Limveld. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas à quoi sert cetni comment le compléter.Dans ce qui suit, nous vous indiquonsAvant toute chose, remarquons que, sur, est proposé aux joueurs et aux joueuses une fois qu'ils ont battu le premier boss, à savoir Tricéphale/Gladius. En effet, en revenant au Bastion de la Table ronde, le jeu vous indiquera alors que vous avez accès au premier phénomène deSoulignons le fait que le titre vous précise quand unest en cours. Cette information est notamment signalée lorsque vous sélectionnez une expédition (sur la droite), au Bastion de la Table ronde.Siest actif sur votre partie d', vous verrez une toute nouvelle zone sur la carte : soit un espace en proie aux flammes, qui est au nord (comme sur l'image ci-dessous). Nous vous conseillons de vous y rendre lors du Jour 2, étant donné que les ennemis présents dans cette zone sont assez redoutables et qu'il y a peu de chances que la pluie nocturne vous permette de l'explorer en toute tranquillité lors du Jour 1.Ainsi, pour, rendez-vous près du cratère. Comme vous pourrez le constater en regardant en bas du cratère, le sol est nappé de magma. Vous devez, dès lors, longer les falaises pour trouver un chemin descendant. Lors de votre descente, vous devrez, à un moment donné, affronter trois ennemis majeurs, gardant une porte. Éliminez-les, puis continuez votre chemin. Vous pouvez, très bien, éviter les chariots de feu et les mains sur le trajet, afin de préserver vos fioles.Après la partie avec les mains, vous devrez descendre de plateformes en plateformes (en ruines), jusqu'à atteindre le sol. À partir de ce moment-là, partez sur votre droite pour rejoindre une place centrale, avec de grands braseros. À cet endroit, vous devrez affronter un nouveau boss : un dragon de magma. À l'issue de ce combat, approchez-vous de l'autel pour améliorer l'une de vos armes au rang légendaire. Une récompense qui n'est absolument pas négligeable et qui pourrait faire la différence contre le Seigneur Nocturne.Vous avez, ainsi, terminé. Vous devriez normalement avoir obtenu le trophée/succès baptisé « Le Cratère ». Remarquons qu'il existe d'autres terres instables sur l'opusRappelons, pour conclure, qu'Elden Ring Nightreign est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.