Elden Ring Nightreign : Cratère du volcan, comment terminer cet événement de terrain ?

Nous vous expliquons comment terminer l'événement de terrain Cratère du volcan sur Elden Ring Nightreign.
Au cours de leurs expéditions sur Elden Ring Nightreign
, les joueurs et les joueuses pourront constater quelques changements sur la carte, apparaissant via des événements dits « terres instables
». Le premier d'entre eux fait apparaître un cratère volcanique
à Limveld. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas à quoi sert cet événement de terrain
ni comment le compléter.
Dans ce qui suit, nous vous indiquons comment terminer l'événement de terrain Cratère du volcan sur Elden Ring Nightreign
.
Comment finir l'événement de terre instable Cratère du volcan sur Elden Ring Nightreign ?
L'événement de terrain Cratère du volcan, quand apparaît-il sur Elden Ring Nightreign ?
Avant toute chose, remarquons que, sur Elden Ring Nightreign, le premier événement de terrain, ou terre instable
, est proposé aux joueurs et aux joueuses une fois qu'ils ont battu le premier boss, à savoir Tricéphale/Gladius. En effet, en revenant au Bastion de la Table ronde, le jeu vous indiquera alors que vous avez accès au premier phénomène de terre instable
.
|Elden Ring Nightreign vous permet de supprimer les événements de terrain/terre instable : pour cela, il suffit d'interagir avec un lit, situé au Bastion de la Table ronde, afin de faire passer le temps. Cependant, nous ne vous conseillons pas de le faire, étant donné que des récompenses intéressantes sont à la clé et que ces événements sont liés à des trophées/succès.
Soulignons le fait que le titre vous précise quand un événement de terre instable
est en cours. Cette information est notamment signalée lorsque vous sélectionnez une expédition (sur la droite), au Bastion de la Table ronde.
Finir la terre instable Cratère du volcan sur Elden Ring Nightreign
Si l'événement de terrain Cratère du volcan
est actif sur votre partie d'Elden Ring Nightreign
, vous verrez une toute nouvelle zone sur la carte : soit un espace en proie aux flammes, qui est au nord (comme sur l'image ci-dessous). Nous vous conseillons de vous y rendre lors du Jour 2, étant donné que les ennemis présents dans cette zone sont assez redoutables et qu'il y a peu de chances que la pluie nocturne vous permette de l'explorer en toute tranquillité lors du Jour 1.
Ainsi, pour terminer cette terre instable sur Nightreign
, rendez-vous près du cratère. Comme vous pourrez le constater en regardant en bas du cratère, le sol est nappé de magma. Vous devez, dès lors, longer les falaises pour trouver un chemin descendant. Lors de votre descente, vous devrez, à un moment donné, affronter trois ennemis majeurs, gardant une porte. Éliminez-les, puis continuez votre chemin. Vous pouvez, très bien, éviter les chariots de feu et les mains sur le trajet, afin de préserver vos fioles.
Après la partie avec les mains, vous devrez descendre de plateformes en plateformes (en ruines), jusqu'à atteindre le sol. À partir de ce moment-là, partez sur votre droite pour rejoindre une place centrale, avec de grands braseros. À cet endroit, vous devrez affronter un nouveau boss : un dragon de magma. À l'issue de ce combat, approchez-vous de l'autel pour améliorer l'une de vos armes au rang légendaire. Une récompense qui n'est absolument pas négligeable et qui pourrait faire la différence contre le Seigneur Nocturne.
Vous avez, ainsi, terminé l'événement de terrain/terre instable Cratère sur Elden Ring Nightreign
. Vous devriez normalement avoir obtenu le trophée/succès baptisé « Le Cratère ». Remarquons qu'il existe d'autres terres instables sur l'opus Nightreign
.
Rappelons, pour conclure, qu'Elden Ring Nightreign est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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