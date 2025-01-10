Elden Ring Nightreign : Comment participer à la bêta, et toutes les infos (dates, heures...)

Retrouvez toutes les informations concernant la bêta d'Elden Ring Nightreign qui se tiendra le mois prochain, dans le but de vous inscrire et ne pas louper cette avant-première.
FromSoftware avait surpris le monde en annonçant un nouveau jeu Elden Ring lors des Game Awards 2024. Il s'agit d'un standalone multijoueur, qui reprendra tous les codes du jeu, avec quelques améliorations pour proposer notamment des affrontements à plusieurs contre des boss et la possibilité de collecter des ressources pour améliorer son personnage.
En bref, un Elden Ring coopératif et intense, qui n'a pas manqué d'attirer l'attention. Surtout qu'une bêta, ou plutôt un test network est programmé dans peu de temps, afin d'être totalement prêt le jour J. Et les inscriptions débutent ce 10 janvier pour celles et ceux qui souhaitent essayer en avant-première Elden Ring Nightreign
.
Comment participer à la bêta de Elden Ring Nightreign ?
Pour tenter de participer à cet essai de Elden Ring Nightreign, il n'y a pas grand-chose à faire
. Pas question de précommandes ici, il suffit de se rendre sur le site officiel
et de s'inscrire (à partir de 15h) pour tenter d'obtenir l'accès à Elden Ring Nightreign
. Vous inscrire ne vous garantit pas d'être sélectionné, comme toujours. Mais étant donné qu'il s'agit d'un test network, pour tester notamment les serveurs et leur fiabilité, pour éviter les problèmes lors de sa sortie.
La mauvaise nouvelle est que ces tests n'auront lieu que sur PS5 et Xbox Series. Les joueurs sur PS4, Xbox One et surtout PC n'y auront pas accès.
Quand et à quelle heure auront lieu les tests ?
Ces tests auront lieu en février, du 14 au 17. Mais attention, les serveurs ne seront ouverts qu'à des heures bien précises
, pour concentrer au maximum les joueurs (toutes les heures sont à l'heure de Paris) :
- 14 février → 12h à 15h
- 15 février → 4h à 7h / 20h à 23h
- 16 février → 12h à 15h
- 17 février → 4h à 7h
Côté contenu, les joueurs auront accès à une partie du jeu, probablement le premier boss ou le premier cycle. Si cette bêta est concluante, FromSoftware pourrait annoncer la date de sortie de Elden Ring Nightreign dans la foulée
.
Pour le moment, les seules informations que nous avons sont un lancement prévu en 2025, sur PC, PlayStation et Xbox.
commentaires (2)
Ce sont les horaires pour le japon. Chez nous, il faut enlever 8h...
Bonjour, non ce sont bien les heures en France. Ce sont les heures en CET, donc les heures françaises. Vous pouvez le constater avec les informations anglophones.