Elden Ring Nightreign : Comment faire une emote et en obtenir de nouvelles ?

Nous vous expliquons comment réaliser une emote sur Elden Ring Nightreign, et comment en récupérer de nouvelles.

Comment faire une emote sur Elden Ring Nightreign ?

PlayStation → Ouvrez le menu en jeu (bouton Options), puis appuyez sur Triangle. Il ne vous reste plus qu'à choisir l'emote de votre choix et l'effectuer en cliquant sur X.

Xbox → Ouvrez le menu en jeu, puis appuyez sur Y. Il vous suffit, dès lors, d'opter pour l'emote de votre choix et de l'effectuer en cliquant sur A.

PC → Ouvrez le menu en jeu (touche Échap), puis appuyez sur 1. Pour terminer, choisissez l'emote que vous voulez réaliser et cliquez sur F/clic droit dessus.

Comment obtenir des emotes sur Elden Ring Nightreign ?

Comme c'est le cas sur bien d'autres jeux,permet aux joueurs et aux joueuses de, afin de communiquer via une animation. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas comment cela fonctionne ni comment avoir des emotes supplémentaires. C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,, tout en vous précisant comment en obtenir de nouvelles.Surn'est pas très difficile en soi, mais il convient d'effectuer une certaine manipulation. Pour vous aider, voici comment faire, pour chaque plateforme :Vous savez, à présent, comment. À ce sujet, remarquons que vous pouvez réaliser cette action lors de vos expéditions (à Limveld) mais aussi au Bastion de la Table ronde. C'est, d'ailleurs, là-bas que vous pourrez récupérer de nouvelles emotes.Si vous souhaitez, sachez que vous pouvez en acheter auprès du marchand-jarre du Bastion de la Table Ronde. Ce dernier en vend plusieurs. Chaque emote peut être obtenue, de cette manière, contre 200 points d'Obscurité (monnaie in-game).En guise de conclusion, rappelons qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC.