Elden Ring Nightreign : Comment faire une emote et en obtenir de nouvelles ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juin 2025 à 16h26
Nous vous expliquons comment réaliser une emote sur Elden Ring Nightreign, et comment en récupérer de nouvelles.
Elden Ring Nightreign : Comment faire une emote et en obtenir de nouvelles ?
Comme c'est le cas sur bien d'autres jeux, Elden Ring Nightreign permet aux joueurs et aux joueuses de réaliser des emotes, afin de communiquer via une animation. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas comment cela fonctionne ni comment avoir des emotes supplémentaires. C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment faire une emote sur Elden Ring Nightreign, tout en vous précisant comment en obtenir de nouvelles.

Comment faire une emote sur Elden Ring Nightreign ?

Sur Elden Ring Nightreign, réaliser une emote n'est pas très difficile en soi, mais il convient d'effectuer une certaine manipulation. Pour vous aider, voici comment faire, pour chaque plateforme : 
  • PlayStation → Ouvrez le menu en jeu (bouton Options), puis appuyez sur Triangle. Il ne vous reste plus qu'à choisir l'emote de votre choix et l'effectuer en cliquant sur X.
  • Xbox → Ouvrez le menu en jeu, puis appuyez sur Y. Il vous suffit, dès lors, d'opter pour l'emote de votre choix et de l'effectuer en cliquant sur A.
  • PC → Ouvrez le menu en jeu (touche Échap), puis appuyez sur 1. Pour terminer, choisissez l'emote que vous voulez réaliser et cliquez sur F/clic droit dessus.
elden-ring-nightreign-menu-emotes
Vous savez, à présent, comment faire une emote sur Elden Ring Nightreign. À ce sujet, remarquons que vous pouvez réaliser cette action lors de vos expéditions (à Limveld) mais aussi au Bastion de la Table ronde. C'est, d'ailleurs, là-bas que vous pourrez récupérer de nouvelles emotes.

Comment obtenir des emotes sur Elden Ring Nightreign ?

Si vous souhaitez avoir davantage d'emotes sur Elden Ring Nightreign, sachez que vous pouvez en acheter auprès du marchand-jarre du Bastion de la Table Ronde. Ce dernier en vend plusieurs. Chaque emote peut être obtenue, de cette manière, contre 200 points d'Obscurité (monnaie in-game).

elden-ring-nightreign-emotes-marchand-jarre
En guise de conclusion, rappelons qu'Elden Ring Nightreign est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Nightreign 15 janvier 2026

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.1 du 17 décembre 2025, patch notes et détails
Nightreign 17 décembre 2025

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.1 du 17 décembre 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.1 d'Elden Ring Nightreign, qui a été déployée le 17 décembre 2025.
Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows cartonne avec déjà 2 millions de ventes
Nightreign 08 décembre 2025

Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows cartonne avec déjà 2 millions de ventes

Malgré des retours mitigés, le nouveau et premier DLC d'Elden Ring Nightreign, The Forsaken Hollows, est un vrai succès commercial, à en juger par les derniers chiffres connus.

commentaire (0)