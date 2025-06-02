Elden Ring Nightreign : Comment faire une emote et en obtenir de nouvelles ?

Nous vous expliquons comment réaliser une emote sur Elden Ring Nightreign, et comment en récupérer de nouvelles.
Comme c'est le cas sur bien d'autres jeux, Elden Ring Nightreign
permet aux joueurs et aux joueuses de réaliser des emotes
, afin de communiquer via une animation. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas comment cela fonctionne ni comment avoir des emotes supplémentaires. C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment faire une emote sur Elden Ring Nightreign
, tout en vous précisant comment en obtenir de nouvelles.
Comment faire une emote sur Elden Ring Nightreign ?
Sur Elden Ring Nightreign, réaliser une emote
n'est pas très difficile en soi, mais il convient d'effectuer une certaine manipulation. Pour vous aider, voici comment faire, pour chaque plateforme :
- PlayStation → Ouvrez le menu en jeu (bouton Options), puis appuyez sur Triangle. Il ne vous reste plus qu'à choisir l'emote de votre choix et l'effectuer en cliquant sur X.
- Xbox → Ouvrez le menu en jeu, puis appuyez sur Y. Il vous suffit, dès lors, d'opter pour l'emote de votre choix et de l'effectuer en cliquant sur A.
- PC → Ouvrez le menu en jeu (touche Échap), puis appuyez sur 1. Pour terminer, choisissez l'emote que vous voulez réaliser et cliquez sur F/clic droit dessus.
Vous savez, à présent, comment faire une emote sur Elden Ring Nightreign
. À ce sujet, remarquons que vous pouvez réaliser cette action lors de vos expéditions (à Limveld) mais aussi au Bastion de la Table ronde. C'est, d'ailleurs, là-bas que vous pourrez récupérer de nouvelles emotes.
Comment obtenir des emotes sur Elden Ring Nightreign ?
Si vous souhaitez avoir davantage d'emotes sur Elden Ring Nightreign
, sachez que vous pouvez en acheter auprès du marchand-jarre du Bastion de la Table Ronde. Ce dernier en vend plusieurs. Chaque emote peut être obtenue, de cette manière, contre 200 points d'Obscurité (monnaie in-game).
En guise de conclusion, rappelons qu'Elden Ring Nightreign
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC.
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