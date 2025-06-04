Elden Ring Nightreign : Clé-lames de pierre, comment en obtenir et à quoi servent-elles ?

Si vous êtes à la recherche de clé-lames de pierre sur Elden Ring Nightreign, sachez que nous vous expliquons où et comment en trouver, tout en vous précisant leur utilité.

Comment obtenir des clé-lames de pierre sur Elden Ring Nightreign ?

À quoi servent les clé-lames de pierre sur Elden Ring Nightreign ?





Le nouveau jeu de FromSoftware,, reprend plusieurs éléments de son aîné, Elden Ring. Parmi eux,, qui sont des items assez intéressants. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas ce que c'est ni à quoi elles servent.C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Si vous souhaitez, vous devez visiter des lieux bien précis, lors de vos expéditions à Limveld. En effet, généralement dans les forts, les camps ou encore les ruines, vous pourrez trouver de grands coffres métalliques. Il y a des chances que vous obteniezen en ouvrant un. Néanmoins, cela n'est pas systématique.Autrement, sachez que les coffres basiques, soient ceux en bois, peuvent donner. Or, cela reste assez rare. De plus, remarquons que certains marchands, présents aux quatre coins de la carte, vendent parfois des. Toutefois, ces items sont à un prix un peu élevé, soit 6 000 Runes.À ce sujet, remarquons qu'occupe un emplacement dans votre inventaire, et plus précisément dans votre sacoche d'objets. De ce fait, nous vous conseillons de les utiliser, au plus vite, dès que vous en avez ramassé. D'ailleurs, nous vous précisons comment faire, ci-dessous.Tout comme pour son aîné, surpermettent d'ouvrir les geôles (« Evergaol » dans la langue de Shakespeare). Il s'agit de lieux spécifiques, marqués sur la carte. Pour ouvrir une geôle, il convient, de ce fait, d'avoiret de l'insérer dans la statue de gargouille, placée devant le cercle au milieu.Dès que cela est fait, un boss (rare ou non) ou un groupe d'ennemis apparaîtra devant vous. Il vous faudra, dès lors, le ou les vaincre pour obtenir une récompense. Bien souvent, vous pourrez choisir parmi une sélection, proposant notamment un bonus passif ou un certain nombre de runes. Ainsi, les geôles sont des endroits relativement intéressants pour farmer des Runes et, donc, pour monter en niveau. Nous vous conseillons, d'ailleurs, de terminer des geôles lors du Jour 1, plutôt que lors du deuxième.En conclusion, rappelons qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.