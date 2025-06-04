Elden Ring Nightreign : Clé-lames de pierre, comment en obtenir et à quoi servent-elles ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 juin 2025 à 15h17
Si vous êtes à la recherche de clé-lames de pierre sur Elden Ring Nightreign, sachez que nous vous expliquons où et comment en trouver, tout en vous précisant leur utilité.
Elden Ring Nightreign : Clé-lames de pierre, comment en obtenir et à quoi servent-elles ?
Le nouveau jeu de FromSoftware, Elden Ring Nightreign, reprend plusieurs éléments de son aîné, Elden Ring. Parmi eux, les clé-lames de pierre, qui sont des items assez intéressants. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas ce que c'est ni à quoi elles servent.

C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment obtenir des clé-lames de pierre sur Elden Ring Nightreign et quelle est leur utilité.

Comment obtenir des clé-lames de pierre sur Elden Ring Nightreign ?

Si vous souhaitez récupérer des clé-lames de pierre sur Elden Ring Nightreign, vous devez visiter des lieux bien précis, lors de vos expéditions à Limveld. En effet, généralement dans les forts, les camps ou encore les ruines, vous pourrez trouver de grands coffres métalliques. Il y a des chances que vous obteniez une clé-lame de pierre en en ouvrant un. Néanmoins, cela n'est pas systématique.

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Autrement, sachez que les coffres basiques, soient ceux en bois, peuvent donner une clé-lame de pierre. Or, cela reste assez rare. De plus, remarquons que certains marchands, présents aux quatre coins de la carte, vendent parfois des clé-lames de pierre. Toutefois, ces items sont à un prix un peu élevé, soit 6 000 Runes. 

À ce sujet, remarquons qu'une clé-lame de pierre occupe un emplacement dans votre inventaire, et plus précisément dans votre sacoche d'objets. De ce fait, nous vous conseillons de les utiliser, au plus vite, dès que vous en avez ramassé. D'ailleurs, nous vous précisons comment faire, ci-dessous.

À quoi servent les clé-lames de pierre sur Elden Ring Nightreign ?

Tout comme pour son aîné, sur Elden Ring Nightreign, les clé-lames de pierre permettent d'ouvrir les geôles (« Evergaol » dans la langue de Shakespeare). Il s'agit de lieux spécifiques, marqués sur la carte. Pour ouvrir une geôle, il convient, de ce fait, d'avoir une clé-lame de pierre et de l'insérer dans la statue de gargouille, placée devant le cercle au milieu. 

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Dès que cela est fait, un boss (rare ou non) ou un groupe d'ennemis apparaîtra devant vous. Il vous faudra, dès lors, le ou les vaincre pour obtenir une récompense. Bien souvent, vous pourrez choisir parmi une sélection, proposant notamment un bonus passif ou un certain nombre de runes. Ainsi, les geôles sont des endroits relativement intéressants pour farmer des Runes et, donc, pour monter en niveau. Nous vous conseillons, d'ailleurs, de terminer des geôles lors du Jour 1, plutôt que lors du deuxième.
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En conclusion, rappelons qu'Elden Ring Nightreign est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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