Elden Ring Nightreign : Changer son nom de joueur, comment faire ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 juin 2025 à 17h42
Nous vous indiquons, pas à pas, comment changer votre nom de joueur sur Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : Changer son nom de joueur, comment faire ?
Au lancement d'Elden Ring Nightreign, les joueurs et les joueuses doivent impérativement rentrer un nom (un pseudo, en quelque sorte), avant de débuter leur périple à Limveld. Toutefois, il se peut qu'après plusieurs heures de jeu, vous désiriez en changer, car celui-ci ne vous convient plus ou pour toute autre raison. Cela est tout à fait possible sur le nouveau jeu de FromSoftware.

D'ailleurs, nous vous expliquons comment changer votre nom de joueur sur Elden Ring Nightreign, dans ce qui suit.

Comment changer le nom de joueur sur Elden Ring Nightreign ?

Si vous souhaitez changer votre nom de joueur sur Elden Ring Nightreign, sachez que la manipulation ne devrait vous prendre qu'une poignée de secondes. Mais, sans plus tarder, voici la marche à suivre pour le modifier :
  • Lancez Elden Ring Nightreign.
  • Continuez votre partie, depuis le menu principal.
  • Une fois au Bastion de la Table ronde, ouvrez le menu en jeu.
  • Allez dans le dernier onglet, soit « Configuration ».
  • Descendez dans la liste, présente sur la droite, jusqu'à atteindre « Réseau ».
  • Vous verrez alors « Nom de joueur », en deuxième position.
  • Cliquez dans l'encart à droite pour rentrer votre nouveau nom de joueur.
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Elden Ring Nightreign vous permet, qui plus est, d'opter pour votre ID en ligne (celui de votre compte PlayStation, par exemple), à la place d'un nom de joueur rentré par vos soins. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur « Affichage du nom de joueur » (toujours depuis Configuration et Réseau). Changez « Nom de joueur » en « ID en ligne ». Remarquons que vous pouvez effectuer ces différentes manipulations autant de fois que souhaité sur Elden Ring Nightreign.

En guise de conclusion, rappelons qu'Elden Ring Nightreign, qui est sorti le 30 mai 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC (notamment via Steam).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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