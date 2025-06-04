Elden Ring Nightreign : Changer son nom de joueur, comment faire ?

Nous vous indiquons, pas à pas, comment changer votre nom de joueur sur Elden Ring Nightreign.

Comment changer le nom de joueur sur Elden Ring Nightreign ?

Lancez Elden Ring Nightreign.

Continuez votre partie, depuis le menu principal.

Une fois au Bastion de la Table ronde, ouvrez le menu en jeu.

Allez dans le dernier onglet, soit « Configuration ».

Descendez dans la liste, présente sur la droite, jusqu'à atteindre « Réseau ».

Vous verrez alors « Nom de joueur », en deuxième position.

Cliquez dans l'encart à droite pour rentrer votre nouveau nom de joueur.







Au lancement d', les joueurs et les joueuses doivent impérativement rentrer un nom (un pseudo, en quelque sorte), avant de débuter leur périple à Limveld. Toutefois, il se peut qu'après plusieurs heures de jeu, vous désiriez en changer, car celui-ci ne vous convient plus ou pour toute autre raison. Cela est tout à fait possible sur le nouveau jeu de FromSoftware.D'ailleurs, nous vous expliquons, dans ce qui suit.Si vous souhaitez, sachez que la manipulation ne devrait vous prendre qu'une poignée de secondes. Mais, sans plus tarder, voici la marche à suivre pour le modifier :vous permet, qui plus est, d'opter pour votre ID en ligne (celui de votre compte PlayStation, par exemple), à la place d'un nom de joueur rentré par vos soins. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur « Affichage du nom de joueur » (toujours depuis Configuration et Réseau). Changez « Nom de joueur » en « ID en ligne ». Remarquons que vous pouvez effectuer ces différentes manipulations autant de fois que souhaité surEn guise de conclusion, rappelons qu', qui est sorti le 30 mai 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC (notamment via Steam).