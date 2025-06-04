Elden Ring Nightreign : Changer son nom de joueur, comment faire ?

Nous vous indiquons, pas à pas, comment changer votre nom de joueur sur Elden Ring Nightreign.
Au lancement d'Elden Ring Nightreign
, les joueurs et les joueuses doivent impérativement rentrer un nom (un pseudo, en quelque sorte), avant de débuter leur périple à Limveld. Toutefois, il se peut qu'après plusieurs heures de jeu, vous désiriez en changer, car celui-ci ne vous convient plus ou pour toute autre raison. Cela est tout à fait possible sur le nouveau jeu de FromSoftware.
D'ailleurs, nous vous expliquons comment changer votre nom de joueur sur Elden Ring Nightreign
, dans ce qui suit.
Comment changer le nom de joueur sur Elden Ring Nightreign ?
Si vous souhaitez changer votre nom de joueur sur Elden Ring Nightreign
, sachez que la manipulation ne devrait vous prendre qu'une poignée de secondes. Mais, sans plus tarder, voici la marche à suivre pour le modifier :
Elden Ring Nightreign
- Lancez Elden Ring Nightreign.
- Continuez votre partie, depuis le menu principal.
- Une fois au Bastion de la Table ronde, ouvrez le menu en jeu.
- Allez dans le dernier onglet, soit « Configuration ».
- Descendez dans la liste, présente sur la droite, jusqu'à atteindre « Réseau ».
- Vous verrez alors « Nom de joueur », en deuxième position.
- Cliquez dans l'encart à droite pour rentrer votre nouveau nom de joueur.
vous permet, qui plus est, d'opter pour votre ID en ligne (celui de votre compte PlayStation, par exemple), à la place d'un nom de joueur rentré par vos soins. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur « Affichage du nom de joueur » (toujours depuis Configuration et Réseau). Changez « Nom de joueur » en « ID en ligne ». Remarquons que vous pouvez effectuer ces différentes manipulations autant de fois que souhaité sur Elden Ring Nightreign
.
En guise de conclusion, rappelons qu'Elden Ring Nightreign
, qui est sorti le 30 mai 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC (notamment via Steam).
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