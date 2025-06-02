Elden Ring Nightreign : Ce joueur bat un Seigneur Nocturne... sans monter un seul niveau

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juin 2025 à 17h05
Un joueur d'Elden Ring Nightreign a réussi l'exploit d'éliminer un boss final, tout en étant niveau 1.
Elden Ring Nightreign : Ce joueur bat un Seigneur Nocturne... sans monter un seul niveau
Comme c'était déjà le cas sur Elden Ring, de nombreux joueurs et joueuses aiment se lancer des défis, plus ou moins difficiles, sur Elden Ring Nightreign. Et bien que l'expérience solo ne soit pas simple sur ce nouveau titre de FromSoftware, un joueur a réussi à tuer un Seigneur Nocturne, sur Elden Ring Nightreign, et ce, sans prendre un seul niveau.

Un joueur solo termine une run au niveau 1 sur Elden Ring Nightreign

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En effet, le joueur et YouTubeur Youwy a, récemment, partagé son exploit en vidéo : ce dernier est parvenu à compléter une expédition (run), et ce, sans jamais monter de niveau. Youwy a, ainsi, éliminé le Seigneur Nocturne Fulghor, champion de la Lueur Nocturne, avec le personnage jouable Exécuteur (« Executor » en anglais), tout en restant au niveau 1. Le joueur semble notamment avoir utilisé des afflictions, telles que le saignement, le poison et la congélation. C'est en tout cas une prouesse plutôt remarquable, vous en conviendrez certainement.

Miniature vidéo

Nul doute que d'autres joueurs et joueuses relèveront des défis tout aussi corsés, voire plus, sur Elden Ring Nightreign.

Le mode solo a été simplifié sur Elden Ring Nightreign

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À ce sujet, rappelons que FromSoftware a simplifié l'expérience solo sur Elden Ring Nightreign grâce au patch 1.01.1, qui a été déployé le 2 juin 2025. Pour être plus précis, voici les ajustements qui ont été apportés au solo sur Elden Ring Nightreign :
  • L'effet « Automatic Revival Upon Defeat » (soit la réanimation automatique en cas de défaite), qui permet une réanimation une fois par combat contre un boss (lors des nuits), a été ajouté aux expéditions en solo.
  • Le nombre de runes obtenues lors des expéditions en solo a été augmenté.
En guise de conclusion, rappelons qu'Elden Ring Nightreign, qui est sorti le 30 mai 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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