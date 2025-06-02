Elden Ring Nightreign : Ce joueur bat un Seigneur Nocturne... sans monter un seul niveau

Un joueur d'Elden Ring Nightreign a réussi l'exploit d'éliminer un boss final, tout en étant niveau 1.

Un joueur solo termine une run au niveau 1 sur Elden Ring Nightreign

Le mode solo a été simplifié sur Elden Ring Nightreign

L'effet « Automatic Revival Upon Defeat » (soit la réanimation automatique en cas de défaite), qui permet une réanimation une fois par combat contre un boss (lors des nuits), a été ajouté aux expéditions en solo.

Le nombre de runes obtenues lors des expéditions en solo a été augmenté.

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Comme c'était déjà le cas sur Elden Ring, de nombreux joueurs et joueuses aiment se lancer des défis, plus ou moins difficiles, sur. Et bien que l'expérience solo ne soit pas simple sur ce nouveau titre de FromSoftware,En effet, le joueur et YouTubeur Youwy a, récemment, partagé son exploit en vidéo :. Youwy a, ainsi, éliminé le Seigneur Nocturne Fulghor, champion de la Lueur Nocturne, avec le personnage jouable Exécuteur (« Executor » en anglais), tout en restant au niveau 1. Le joueur semble notamment avoir utilisé des afflictions, telles que le saignement, le poison et la congélation. C'est en tout cas une prouesse plutôt remarquable, vous en conviendrez certainement.Nul doute que d'autres joueurs et joueuses relèveront des défis tout aussi corsés, voire plus, surÀ ce sujet, rappelons que FromSoftware a simplifié l'expérience solo surgrâce au patch 1.01.1, qui a été déployé le 2 juin 2025. Pour être plus précis, voici les ajustements qui ont été apportés au solo surEn guise de conclusion, rappelons qu', qui est sorti le 30 mai 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :