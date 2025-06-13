Elden Ring Nightreign : Atteindre le niveau maximum ne serait pas si déterminant

Il semblerait qu'investir ses runes dans les niveaux, sur Elden Ring Nightreign, ne soit pas la meilleure solution pour réussir son expédition.

Les limites cachées de la montée en niveau sur Elden Ring Nightreign

Passer au-delà du niveau 12 apporte peu d'avantages. Les derniers niveaux offrent une hausse négligeable pour les statistiques, mieux vaut donc investir ses runes dans des objets de renforcement.

Des conseils pratiques pour une optimisation réelle

Mon groupe avait reçu un bonus d'attaque proportionnel au nombre de runes possédées. Face au boss final, nous avons préféré garder nos runes plutôt que monter au-delà du niveau 10. Résultat : ma dague sur la Duchesse infligeait près de 300 dégâts par coup, et je ne ressentais quasiment pas l'absence de cinq niveaux supplémentaires en vitalité.

PC Édition Standard → 29,99 € au lieu de 40 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 34,59 € au lieu de 55 €, soit 37 % de réduction.

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Sur le nouveau jeu de FromSoftware,, les joueurs et les joueuses doivent récupérer des runes afin de monter le niveau et, par extension, les statistiques de leur personnage, au sein d'une même run. Toutefois, il semblerait qu'En effet, dans une vidéo récemment publiée sur sa chaîne YouTube,, et donc l'amélioration des statistiques des personnages. Ainsi, selon ses dires, au-delà du niveau 12, l'intérêt d'investir davantage de runes diminuerait drastiquement.Pour rappel, le level cap est de 15 sur. Néanmoins, les trois derniers niveaux n'apporteraient en réalité qu'une amélioration minime (seulement un ou deux points supplémentaires par statistique). Autrement dit,Cette révélation pourrait ainsi grandement changer les habitudes des joueurs et des joueuses d', étant donné que l'accumulation de niveaux ne semble pas si déterminante que cela.À ce propos, Zullie the Witch apporte, dans sa vidéo, des conseils utiles sur les statistiques à privilégier ou encore les éléments à équiper. Ces informations supplémentaires et précises permettent, de ce fait, de mieux comprendre l'évolution des personnages tout au long d'une expédition, sur, et donc comment optimiser l'ensemble pour plus d'efficacité. Zullie the Witch a, d'ailleurs, donné un exemple illustrant ses propos :Ainsi, ce datamining démontre qu'il n'est pas toujours judicieux de perdre du temps à farmer des runes, sur, pour atteindre le niveau maximum au cours d'une expédition.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible, depuis le 30 mai 2025, sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :