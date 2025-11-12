Elden Ring Nightreign annonce son DLC « The Forsaken Hollows » avec une date

FromSoftware a, récemment, dévoilé le DLC « The Forsaken Hollows » d'Elden Ring Nightreign, avec une date de sortie.

Le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign arrive vite

Le contenu du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign révélé





Beneath Limveld, the hollow shifts and breathes.



Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows DLC launches December 4: https://t.co/y2d95u4omW pic.twitter.com/qZ9jEkgSNg — PlayStation (@PlayStation) November 11, 2025

PC Édition Standard → 23,49 € au lieu de 40 €, soit 41 % de réduction. Édition Deluxe → 34,59 € au lieu de 55 €, soit 37 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Cela fait plusieurs mois que les joueurs et les joueuses savent qu'va se doter d'un DLC. Toutefois, aucune date de sortie précise n'avait été communiquée. Or, cela vient de changer car FromSoftware a partagéEn effet, lors du State of Play spécial Japon du 11 novembre dernier, le studio de développementD'après les informations disponibles sur la page Steam du titre et sur celle du PlayStation Store, ledit contenu additionnel sera vendu à 15 euros, environ. Celles et ceux qui se sont procurés l'édition Deluxe d'n'auront pas besoin de passer par la case achat car le DLC y est inclus.. Ainsi, comme prévu,. Le premier est « un universitaire » qui est « doté d'un niveau impressionnant en magie arcanique ». Undertaker est, quant à elle, une « abbesse chargée de tuer le Nightlord » et possède « une force et une foi impressionnantes ».En complément,, nommé « The Great Hollow » et décrit comme ceci dans un article récent sur PlayStation Blog : « Une grande cavité dans les profondeurs de Limveld. La cavité est jonchée de ruines et de temples exotiques, de tours sacrées témoignant des vestiges d'un peuple ancien, et de cristaux qui exhalent un miasme maudit et mortel ».Rendez-vous donc le 4 décembre 2025 pour découvrir le DLC The Forsaken Hollows d'. Pour rappel, le titre est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :