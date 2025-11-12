Elden Ring Nightreign annonce son DLC « The Forsaken Hollows » avec une date

FromSoftware a, récemment, dévoilé le DLC « The Forsaken Hollows » d'Elden Ring Nightreign, avec une date de sortie.
Cela fait plusieurs mois que les joueurs et les joueuses savent qu'Elden Ring Nightreign
va se doter d'un DLC. Toutefois, aucune date de sortie précise n'avait été communiquée. Or, cela vient de changer car FromSoftware a partagé la date de sortie ainsi qu'un trailer pour le DLC « The Forsaken Hollows » à destination d'Elden Ring Nightreign
.
Le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign arrive vite
En effet, lors du State of Play spécial Japon du 11 novembre dernier, le studio de développement FromSoftware a fait l'annonce tant attendue par les fans d'Elden Ring Nightreign : son DLC, baptisé The Forsaken Hollows, se rendra disponible le 4 décembre 2025
.
D'après les informations disponibles sur la page Steam du titre et sur celle du PlayStation Store, ledit contenu additionnel sera vendu à 15 euros, environ. Celles et ceux qui se sont procurés l'édition Deluxe d'Elden Ring Nightreign
n'auront pas besoin de passer par la case achat car le DLC y est inclus.
Le contenu du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign révélé
Le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign apporte, bien évidemment, son lot de nouveaux contenus
. Ainsi, comme prévu, ce DLC introduira deux nouveaux Nightfarers (personnages jouables) : Scholar et Undertaker
. Le premier est « un universitaire
» qui est « doté d'un niveau impressionnant en magie arcanique
». Undertaker est, quant à elle, une « abbesse chargée de tuer le Nightlord
» et possède « une force et une foi impressionnantes
».
En complément, le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign ajoutera deux nouveaux boss, mais aussi un nouvel événement de terrain
, nommé « The Great Hollow » et décrit comme ceci dans un article récent sur PlayStation Blog : « Une grande cavité dans les profondeurs de Limveld. La cavité est jonchée de ruines et de temples exotiques, de tours sacrées témoignant des vestiges d'un peuple ancien, et de cristaux qui exhalent un miasme maudit et mortel
».
Rendez-vous donc le 4 décembre 2025 pour découvrir le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign
. Pour rappel, le titre est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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