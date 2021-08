eFootball présente son gameplay et ses nouveautés

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Avec cette fin d'année 2021, la licenceva drastiquement changer. Outre le passage en free-to-play avec quelques modes qui seront payants,. Dans le but de conquérir un maximum de joueurs et faire oublier l'image de Pro Evolution Soccer, une multitude d'améliorations ont été faites, à tous les niveaux, pour en faire en jeu base sur la passion du football.Konami a donc naturellement profité de la gamescom pour nous en dire plus, à quelques semaines de son arrivée. Nous avons donc appris que le contrôle du ballon serait totalement revu,. De plus, de nouveaux dribbles et mouvement seront implantés, pour effacer plus rapidement votre adversaire et vous ouvrir le chemin du but., alors que vous pourrez lutter contre les défenseurs lorsque vous avez le ballon., avec l'ajout de « coup de pied tranchant », pour surprendre la défense. Néanmoins, effectuer un tel geste vous demande plus de temps et donc de risque de perdre le ballon.Pour le reste, l'IA a été améliorée, et une caméra « Duel » est ajoutée, laquelle effectuera un zoom lorsqu'un joueur se trouve dans une situation de 1v1, pour être au plus près du spectacle. De nombreuses autres améliorations générales seront disponibles, notamment grâce au nouveau système d’animation Motion Matching. Vous pouvez apercevoir tout cela par vous-même dans la vidéo ci-dessous.Le studio japonais nous promet de nouvelles informations très vite, notamment sur les différents modes de jeu, les licences et surtout, la date de sortie d'eFootball. Rappelons que le jeu arrivera dans un premier temps avec un contenu assez sobre, à la manière d'une démo, avant d'être agrémenté de nouvelles choses.