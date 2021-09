eFootball (PES) : Heure de sortie en France

À quelle heure sort eFootball 2022 ?

La nouvelle version de, célèbre jeu de foot désormais connu sous le nom de, arrive ce 30 septembre. Même s'il s'agit dans un premier temps d'une démo, nombreux sont les curieux à vouloir découvrir cette nouvelle mouture, qui nous promet de nombreux changements au niveau du gameplay, pour une simulation plus poussée.Il s'agit d'une question qui revient souvent, afin de découvrir au plus vite cette expérience. Actuellement, lorsqu'un jeu sort sur différentes plateformes, il n'est pas rare de voir des périodes de lancement différentes. Fort heureusement, Konami a décidé de « libérer » eFootball au même moment pour tous. Nous pourrons découvrir, soit dans la nuit entre ce mercredi et jeudi. L'attente n'est donc plus très longue pour les plus impatients.Cependant, le contenu est très sobre, puisque seules neuf équipes seront jouables (Barcelone, le Bayern Munich, La Juventus, Manchester United, Arsenal, SC Corinthians Paulista, Flamengo, River Plate et São Paulo). Il sera possible de jouer en solo, de son côté, ou en ligne, que ce soit contre des inconnus ou des amis.Toutefois, d'ici quelques semaines (aucune date de sortie n'a été annoncée), la première mise à jour majeure sera déployée, permettant d'augmenter drastiquement le contenu. Plusieurs modes, inédits ou connus, seront ajoutés. Certains d'entre eux seront malheureusement payants, mais Konami l'a assuré : tous ne le seront pas.arrivera dans un premier temps sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. La version mobile arrivera en même temps que la mise à jour majeure. Notez que le cross-play sera de la partie. Pour les joueurs PC, vous pouvez retrouver les configurations ici