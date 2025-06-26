eFootball (PES) célèbre ses 30 ans avec une campagne nostalgique

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 juin 2025 à 16h54
La série culte de KONAMI souffle ses trente bougies avec un voyage dans le passé, des événements mondiaux et des récompenses exclusives à ne surtout pas manquer.
eFootball (PES) célèbre ses 30 ans avec une campagne nostalgique
Cette année marque un anniversaire très spécial pour la licence eFootball, autrefois connue sous les noms de Winning Eleven ou PES et tombé dans l'oubli depuis ce changement de nom et des choix douteux, laissant le champ totalement libre à FIFA, qui est lui devenu EA SPORTS FC.

Trente ans après le lancement du tout premier jeu le 21 juillet 1995, KONAMI annonce aujourd'hui une campagne inédite baptisée « Nostalgia », disponible dès maintenant et jusqu'au 10 juillet 2025. Au menu : une plongée émouvante dans les origines de la série, des récompenses exceptionnelles, et un événement mondial inédit.

Plongez dans la nostalgie avec des modèles vintage et des légendes du foot

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Pour marquer ce 30e anniversaire, KONAMI propose une expérience unique en revisitant les racines de sa célèbre série footballistique. Parmi les temps forts :
  • Événement « Time Attack » → une course contre la montre avec des personnages classiques aux polygones apparents, offrant une expérience rétro et des récompenses pour renforcer votre Équipe de rêve actuelle.
  • Retour de joueurs légendaires → les icônes du football mondial Adriano, Roberto Baggio et Gerard Piqué reviennent avec des cartes Épiques exclusives, à récupérer pour une durée limitée.
  • Accords chanceux du 30 anniversaire → ces offres spéciales permettent d'obtenir des cartes rares et exclusives pour construire l'équipe ultime à travers différentes générations.
  • Bonus de connexion quotidiens → Pièces, EXP, programmes d'entraînement, ainsi qu'un Badge collector 30ᵉ anniversaire.

Un Festival mondial inédit à Tokyo pour les 30 ans d'eFootball

En complément de cette campagne Nostalgia, KONAMI organise pour la toute première fois le eFootball World Festival, le 21 juillet 2025, à Belle Salle Shibuya Garden à Tokyo. Durant ce festival unique, les visiteurs auront droit à :
  • Des sessions de jeu exclusives et des matchs d'exhibition en live.
  • Des cadeaux exceptionnels réservés aux participants.
  • Deux événements majeurs retransmis en direct en neuf langues à travers le monde.
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Événement spécial des 30 ans et révélations exclusives

Au cœur du Festival, l'événement « eFootball Series 30th Anniversary Special Event » promet des annonces spectaculaires, notamment sur de nouvelles licences et sur les célébrations du trentième anniversaire. Des invités prestigieux feront leur apparition, tels que Riku Hagiwara ou encore le légendaire commentateur Jon Kabira.

Cette campagne anniversaire est une occasion rêvée pour tous les amoureux d'eFootball de célébrer trois décennies d'émotions, de compétitions, et de souvenirs inoubliables. Malheureusement, le fameux mode Ligue des Masters, semblable à un mode Carrière, est toujours absent et aucun mot n'a été dit quant à son introduction, alors qu'il devait initialement arriver en 2022.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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