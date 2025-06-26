eFootball (PES) célèbre ses 30 ans avec une campagne nostalgique

eFootball célèbre un milliard de téléchargements avec le retour d'un mode très attendu, mais il y a un hic

Le successeur de Pro Evolution Soccer vient de franchir un cap historique avec un milliard de téléchargements. Pour célébrer ce succès colossal, Konami ravive la flamme des joueurs de la première heure en réintégrant temporairement un mode de jeu légendaire qui a marqué l'histoire de la simulation de football.