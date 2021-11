eFootball : La mise à jour de contenu (v1.0.0) est reportée... au printemps 2022

An important update from the development team.



Décidément, Konami vit un cauchemar avec eFootball, sa nouvelle plateforme devant remplacer PES. Après un lancement catastrophique et le report de son premier correctif, qui est disponible ce 5 novembre , plus d'un mois après son arrivée sur PC, PlayStation et Xbox, voilà que le studio japonais annonce une mauvaise nouvelle de plus.La mise à jour de contenu, attendue par toute la communauté puisqu'elle doit permettre l'arrivée d'un contenu plus solide, avec des modes inédits et surtout d'autres équipes, n'arrivera pas de sitôt. Konami vient en effet d'annoncer que, ce qui laissera les joueurs d'eFootball de très longs mois sans réel contenu. Un nouveau revers donc pour la licence qui avait pour vocation de proposer une nouvelle expérience. La version mobile est également retardée jusqu'à cette période.Le studio s'excuse bien évidemment pour ce retard, et ajoute que toutes les précommandes des « Premium Player Pack » sont annulées et seront remboursées automatiquement. Konami termine son communiqué en expliquant que « nous travaillons aussi dur que possible pour offrir une expérience que nos joueurs attendent et méritent d'ici le printemps 2022. »reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.