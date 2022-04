eFootball 2022 : La version 1.0.0 tient sa date de sortie

Date de la version 1.0.0 d'eFootball 2022

We are pleased to announce that the update (version 1.0.0) for eFootball™ 2022 will be released on 14th April 2022. — eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À la fin de l'année, au début du mois d'octobre plus précisément,, franchise anciennement connue sous le nom de Pro Evolution Soccer (PES). Dorénavant free-to-play, nous aurions normalement dû profiter de modes de jeu et d'un contenu complet dans les semaines suivant son lancement. Cependant, compte tenu des nombreux problèmes (techniques, gameplay, etc.),, délaissant totalement eFootball 2022.Après de longs mois de travail de la part des équipes de développement,, plus de six mois après la sortie du jeu. Côté contenu, nous ne savons pas encore à ce que nous aurons le droit précisément,. Plus de détails seront donnés ce 14 avril, le jour de sa sortie.Konami précise également que d'autres mises à jour seront publiées par la suite, pour garantir une expérience saine. Espérons qu'il ne soit pas trop tard, étant donné que la saison de football a, déjà, bien avancé, et que même FIFA 22 a perdu une partie de sa communauté.Dans tous les cas, cette épreuve servira à Konami, qui avait, à l'époque, pour objectif de sortir une mise à jour majeure chaque année, plutôt que de commercialiser un nouveau jeu.