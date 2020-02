Dying Light : Un nouveau mode Histoire et un mois de contenu pour les cinq ans

Depuis cinq ans, les joueurs de Dying Light ont répondu présent et ont pu profiter des nombreuses mises à jour proposées par Techland. À l'occasion de son anniversaire, le studio souhaite, une nouvelle fois, faire plaisir à sa communauté.

Mode Histoire et événements spéciaux

18 millions de joueurs pour Dying Light

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 7,89 euros

En attendant la sortie de, annoncé en juin 2018 et repoussé à une date inconnue il y a peu, les adeptes de l'univers peuvent toujours se rabattre sur l'opus orignal, sorti en janvier 2015. Durant ces cinq dernières années,. En dépit de la sortie prochaine de, le studio ne ménage pas ses efforts et continue de proposer du contenu pour les joueurs de premier épisode.Comme nous vous le disions ci-dessus,, lequel aura pour objectif de rendre« plus facile ». Si les joueurs lancent une partie avec ce nouveau mode,, même si les menaces seront toujours présentes et à prendre au sérieux. De plus, l'argent ne devrait pas être un problème dans ce mode, puisque les objets vendus vous rapporteront le double.Ce n'est cependant pas tout. Outre cet ajout,, entre le 20 février et le 19 mars. Plusieurs événements à durée limitée seront disponibles, tels que « le retour de Super Crane » et « Armurerie de Fort Jefferson ». Trois autres arriveront, les 27 février, 5 et 12 mars. Un pack Anniversaire est également proposé à l'achat, comprenant des armes et de nouvelles tenues et peintures.Pour remercier sa communauté, Techland a publié une courte vidéo, laquelle effectue une rétrospective de ces cinq dernières années tout en partageant certaines statistiques. Nous apprenons ainsi que, ces derniers tuant plus de 36 milliards de zombies, pour un total de 2,2 milliards de miles parcourus. Les joueurs ont passé, ces cinq dernières années,Pour rappel,est disponible sur Steam, PS4 et Xbox One. Il est d'ailleurs possible d'y jouer gratuitement sur la plateforme de Valve jusqu'à ce dimanche soir, alors que tous les possesseurs du titre peuvent récupérer Bad Bloods sans dépenser un sou . Si vous souhaitez l'acquérir, sachez que notre partenaire