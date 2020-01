Dying Light: Bad Blood peut être récupéré gratuitement

Bad Blood, la version battle royale de Dying Light peut dès maintenant être récupérée gratuitement pour celles et ceux possédant Dying Light.

Comment récupérer Dying Light: Bad Blood gratuitement ?

Cliquez sur l'onglet « Jeux » présent sur Steam.

Cliquez sur « Activer un produit sur Steam »

Entrez le code cadeau.

Sifête en ce mois de janvier 2020 son cinquième anniversaire,, en charge de son développement, souhaite faire plaisir à sa communauté en offrant une copie de, une version battle royale quelque peu modifiée, à tous les possesseurs du titre, sur PC, PS4 et Xbox One. Pour rappel,propose une expérience mêlant PvE et PvP, dans laquelle 12 joueurs doivent faire face à des hordes de zombies qu'il faudra vaincre, dans le but de récupérer des échantillons sanguins. Naturellement, l'aspect parkour reste un élément essentiel.a en effet précisé qu'une copie deétait offerte à tous les joueurs de, quelle que soit la plateforme. Pour la récupérer, rien de bien compliqué, étant donné qu'il faut simplement se rendre à cette adresse , et vous connecter, ou créer un compte si vous ne l'avez pas encore fait. Une fois l'action effectuée, une bannière s'affichera sur laquelle il faudra cliquer pour récupérer un code., en suivant les étapes ci-dessous :Veuillez noter que, même si vous possédezsur Xbox One ou PlayStation 4, le code qui vous sera donné ne sera valable que sur Steam, étant donné quen'est pas disponible sur une autre plateforme. Vous pouvez tout de même le récupérer, et en profiter ultérieurement.propose ici une excellente façon de patienter jusqu'à la sortie de Dying Light 2 , qui a récemment été repoussé de plusieurs mois , et de se replonger dans l'univers post-apocalyptique, qui avait marqué les joueurs lors de son lancement, en janvier 2015. Si vous ne le possédez pas encore et souhaitez l'acquérir à moindre coût, sachez que notre partenairevous le propose pour la somme de 7,56 euros, soit une réduction de 75 %