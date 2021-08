Dying Light propose un événement faible gravité, avec un bundle spécial

Fusil laser V-23 Eraser : avec munitions laser capables de brûler vos ennemis.

Pistolet de stase V-40 Suspender : mettez vos ennemis en stase à chaque dernière munition dans le chargeur.

Machette V-27 Shifter : son effet change après quelques coups consécutifs.

Tenue V-9 Defender : réduction des dégâts de chute.

Skin de buggy V-39 Star Rover

PC pour la somme de 7,99 € au lieu de 29,99 €, soit 73 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Même si Dying Light 2 arrive en fin d'année,, disponible depuis plus de six ans. Le studio polonais vient en effet de lancer l'événement « Faible Gravité » qui, comme l'indique son nom, réduira la gravité au sein d'Harran. Cela touchera aussi bien les zombies que vous, alors, adaptez-vous et utilisez ce phénomène à votre avantage.Durant ces quelques jours,. Pour l'occasion, tous les intendants sont équipés de fusils à pompe et pistolets, que vous pourrez acheter. Si durant cet événement, 100 ennemis affectés par cette faible gravité sont tués, vous récupérerez la machette V-27 Shifter. 3 mods King seront offerts si la communauté en élimine 15 millions.Techland profite bien évidemment de cet événement spécial pour proposer un nouveau bundle, nommé Astronaut et vendu 2,99 euros. Celui-ci contient quelques skins futuristes de la collection Volkan :Cet événement gratuit et ce DLC sont disponibles sur PC, PS4 et Xbox One.Si Dying Light 2 arrivera en fin d'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, rappelons que certaines rumeurs font mention d' un portage sur Switch du premier épisode , lequel n'a cependant pas encore été officialisé. Si vous ne le possédez pas encore et souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur