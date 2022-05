Dying Light : La mise à jour vers la Enhanced Edition gratuite pour les joueurs

L'extension The Following (nouvelle histoire, carte et véhicule).

The Bozak Horde

L'ultimate Survivor Bundle

Cuisine & Cargo

Le pack de skin nommé « Crash Test ».

Great news! 😍 Starting today, every player that owns the Standard Edition of Dying Light will be automatically upgraded to the Enhanced Edition.#DyingLight pic.twitter.com/jmSfQ3RkCd — Dying Light (@DyingLightGame) May 5, 2022

Bien que les développeurs de chez Techland aient récemment sorti le second opus de la licence, ils n'en oublient pas pour autant Dying Light premier du nom. D'ailleurs, le studio a décidé de faire un beau geste envers sa communauté.C'est la bonne nouvelle du jour : toutes les joueuses et tous les joueurs possédant Dying Light Standard Edition bénéficient de, grâce au patch 1.49. Ces derniers pourront ainsi profiter du contenu supplémentaire suivant :Pour récupérer ces éléments, il convient de lancer le jeu et choisir l'option « DLC Packs » dans le menu téléchargement tout le nouveau contenu.Par ailleurs, celles et ceux possédant l'Enhanced Edition pourront rencontrer Tolga et Fatin, des jumeaux ingénieurs excentriques, à travers. L'objectif : tuer un certain nombre d'ennemis. Ce nombre sera cumulé à celui des autres joueurs. Dès que 10 millions d'ennemis seront vaincus, les Mods Roi seront alors débloqués.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire