Dying Light est toujours aussi populaire chez les joueurs

Les développeurs deont de quoi être confiants en ce qui concerne le succès à venir de Dying Light 2. Dans une interview accordée à DualShockers détient une base de joueurs mensuels assez conséquente, et cela est très certainement dû au soutien qu'il a reçu lors de sa parution. Selon les dires des développeurs,, et ce, malgré sa parution qui date de plus de 7 ans à l'heure où nous écrivons ces lignes. Toujours selon eux, si cette fidélité est indéniable et surtout aussi forte, c'est très certainement grâce, en partie, à l'oreille attentive que le studio a eu envers sa communauté. Depuis la sortie du titre,a en effet toujours mis un point d'honneur à écouter le retour des joueurs, et à apporter les changements qu'il fallait lorsque cela était nécessaire. Dying Light 2 devrait bénéficier du même soutien lors de son lancement, qui est maintenant prévu pour le 4 février 2022. Par ailleurs, Dying Light s'offre une nouvelle sortie sur la console de Nintendo, et donne rendez-vous aux joueurs Switch pour le mois d'octobre , et plus précisément le 19. Cela sera une nouvelle occasion pour le studio et le jeu de gagner encore plus de joueurs fidèles.