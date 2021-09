Dying Light partage sa date de sortie sur Switch, avec du gameplay

Date de sortie Dying Light sur Switch

Le succès de Techland, qui est disponible depuis 2015 sur PC, PS4 et Xbox One, va débarquer sur une nouvelle plateforme, la Nintendo Switch. Le studio polonais l'avait annoncé durant l'été 2021, après que plusieurs rumeurs aient vendu la mèche. Lors du Nintendo Direct du 24 septembre, de plus amples informations sur son portage ont été données,Initialement programmé pour cette fin d'année,. Rappelons qu'il s'agit de la version Platinium, qui comprend les DLC et plusieurs packs de skins, pour profiter pleinement de l'expérience post-apocalyptique en monde ouvert.Étant donné que la date arrive très vite, pour séduire de potentiels joueurs, Techland a également partagé une séquence de gameplay. Même si les graphismes sont moins beaux que sur PC et consoles (ils étaient d'ailleurs au-dessus de la moyenne à l'époque), l'expérience ne semble pas souffrir de ce léger downgrade, alors que la fréquence d'images a l'air tout à fait convenable. Il faudra cependant attendre de l'avoir entre les mains pour en être totalement sûr. Finalement, pour que les joueurs Switch profitent totalement des fonctionnalités de leur console, le gyroscope et le tactile seront pris en compte.En parallèle, nous avons appris que, la suite qui a été reportée au début de l'année 2022, sera également jouable via le cloud sur Switch.