Dying Light accueille Rust dans son univers

Tenue de plates lourde

Skin pour buggy → Tas de ferraille

Hache courte → couperet recyclé

Mitrailleuse → mitrailleuse custom

Fusil d'assaut → fusil d'assaut rouillé

Plus de six ans après sa sortie et malgré l'arrivée imminente de sa suite, Dying Light continue de proposer du contenu à ses nombreux joueurs. Cette fois-ci,, autre jeu de survie.À l'occasion de cet événement, qui a d'ores et déjà débuté et se terminera le 29 avril, les joueurs pourront prendre part à quelques défis, notamment en nettoyant deux nouveaux avant-postes où les hommes de Rais sont nombreux, mais aussi en trouvant des parachutages, pour gagner quelques récompenses. Ce crossover apporte également plusieurs types d'ennemis, comme le zombie « Bucket Helmet ».Ce n'est cependant pas tout,. Le pack comprend :Vous pouvez retrouver tous les détails de l'événement ici . Le DLC est disponible gratuitement sur toutes les plateformes et une vidéo illustre son contenu :Pour le reste,, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, avec une durée de vie relativement longue . Nous en apprendrons plus à son sujet dans les semaines à venir.