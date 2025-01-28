Dying Light: The Beast : Techland dévoile les projets prévus après la sortie du titre

Dying Light: The Beast Codes (Septembre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dying Light: The Beast, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
We just dropped a thrilling first look at Dying Light: The Beast, the upcoming standalone adventure you don't want to miss! What was that thing in the woods?— Dying Light (@DyingLightGame) August 20, 2024
WISHLIST NOW to be the first to find out! https://t.co/9UQYuA8Edo#DyingLightTheBeast #CraneIsBack pic.twitter.com/m7ziJBabXf
Nous poursuivrons la série avec de nombreux projets non annoncés et nous irons au-delà des jeux vidéo avec de nouveaux jeux de société, des produits dérivés exclusifs, des séries originales de webcomics et bien d'autres choses encore à l'horizon. Notre objectif est de faire découvrir l'univers de Dying Light à encore plus de monde.Face au succès grandissant de la franchise, les fidèles de la première heure peuvent donc être rassurés. Dying Light continuera d'exister dans le futur. Cependant, il faudra faire preuve de patience avant de découvrir la prochaine histoire effrayante qu'ils vont créer. Pour l'heure, rappelons que Dying Light: The Beast sera disponible dans le courant de l'été 2025 sur PC ainsi que sur les consoles PlayStation et Xbox.
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