Dying Light: The Beast : Techland dévoile les projets prévus après la sortie du titre

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 janvier 2025 à 16h35
Dans le cadre des 10 ans de la franchise, Techland a donné quelques informations sur les jeux qui verront le jour après la sortie de Dying Light: The Beast.
Dying Light: The Beast : Techland dévoile les projets prévus après la sortie du titre
Le 27 janvier 2015, le premier opus de Dying Light sortait sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Dix ans plus tard, la légende se poursuit avec l'arrivée prochaine de Dying Light: The Beast. Mais cette sortie ne marque pas pour autant la fin de la saga. Via un communiqué de presse, Techland a présenté les projets sur lesquels les développeurs travailleront après le lancement de cet opus très attendu.

La franchise déclinée sur d'autres supports après la sortie de Dying Light: The Beast

Dans ce communiqué, les développeurs ont expliqué qu'ils peaufinaient actuellement les derniers détails de l'opus The Beast afin de rendre Kyle aussi vivant et expressif que possible. Mais après la sortie du jeu, ils se concentreront sur des événements et des récompenses exclusives pour le premier opus de la saga. 
Au-delà de ces mises à jour pour le premier opus de la saga, les équipes de Techland sont restées très discrètes concernant le futur jeu en développement. Cependant, ils ont confié leur volonté de faire découvrir l'univers de Dying Light à un plus vaste public. Pour cela, ils ont comme ambition de créer une franchise transmédia. 
Nous poursuivrons la série avec de nombreux projets non annoncés et nous irons au-delà des jeux vidéo avec de nouveaux jeux de société, des produits dérivés exclusifs, des séries originales de webcomics et bien d'autres choses encore à l'horizon. Notre objectif est de faire découvrir l'univers de Dying Light à encore plus de monde.
Face au succès grandissant de la franchise, les fidèles de la première heure peuvent donc être rassurés. Dying Light continuera d'exister dans le futur. Cependant, il faudra faire preuve de patience avant de découvrir la prochaine histoire effrayante qu'ils vont créer. Pour l'heure, rappelons que Dying Light: The Beast sera disponible dans le courant de l'été 2025 sur PC ainsi que sur les consoles PlayStation et Xbox.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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