Dying Light: The Beast : Son studio se fixe un objectif simple pour les sorties à venir

Développer un jeu demande beaucoup de temps aux équipes. Mais pour offrir aux joueurs de nouvelles histoires sans trop patienter, les créateurs de Dying Light: The Beast souhaitent respecter cette règle.
Plus de 10 ans séparent le premier opus de Dying Light et la sortie prochaine de Dying Light: The Beast
. Si la communauté comprend qu'il faut du temps pour concevoir, développer et sortir un jeu, les membres du studio Techland Publishing savent que la patience des joueurs est parfois limitée. En effet, le premier jeu de la franchise est sorti en 2015 et sa suite n'est arrivée qu'en 2022, soit 7 ans plus tard. Le contexte sanitaire a eu un impact sur ce lancement, mais Techland Publishing souhaite revoir sa copie sur ce sujet.
Dying Light: The Beast : un jeu qui a provoqué plusieurs prises de conscience au sein de Techland Publishing
Les admirateurs de la saga Dying Light savent que l'opus The Beast avait été pensé à l'origine pour être un DLC de Dying Light 2.
Mais au vu du contenu proposé et du temps de développement, il est finalement devenu un jeu à part entière. Beaucoup ont vu dans ce choix un souhait de pousser les joueurs à dépenser plus d'argent. Mais lors d'un entretien, Tymon Smektała (directeur de la franchise Dying Light) révèle que cette décision était inattendue
.
La campagne est comparable aux jeux précédents, et je pense que c'est vraiment le meilleur jeu Dying Light que nous ayons jamais fait. Un jour, nous avons simplement réalisé que nous avions un nouveau jeu entre les mains.
Réduire l'intervalle entre deux sorties pour proposer davantage de nouvelles histoires à la communauté
Mais passer d'un simple contenu additionnel à un jeu complet n'est pas le seul déclic provoqué par Dying Light: The Beast. Lors du même échange, Tymon Smektała explique que Techland Publishing souhaite désormais raccourcir les délais de développement de ses jeux à venir.
« Cette prise de conscience est aussi quelque chose que nous aimerions assumer en allant de l'avant en tant que développeur, parce que Dying Light 1 et 2 ont tous deux nécessité sept ans de travail. Nous pensons qu'avec une approche légèrement différente, avec une plus grande concentration, nous pouvons sortir des jeux plus souvent. Nous envisageons probablement un cycle de trois ou quatre ans, et je pense que Dying Light : The Beast est la première étape de ce changement.
»
Rappelons pour conclure que Dying Light: The Beast sera disponible à partir du 22 août 2025
et qu'il sera jouable sur PC, PS4, PS5, Xbox One et consoles Xbox Series.
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